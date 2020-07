Umweltschützer warnen: Wassersport kann der Natur schaden

Umweltschützer warnen, dass das vermehrte Wassersportaufkommen dieses Jahr besonders fatale Folgen für die Natur haben könnte. Im Sommer sind Bootsfahrten, Stand-Up-Paddling (SUP) und Ausflüge mit Kanus auf Flüssen und Seen besonders beliebt. Zudem zieht es in der Corona-Krise mehr Menschen auf das Wasser, um die heimische Natur und Umgebung zu erkunden.

Seltene und gefährdete Vögel gefährdet

Vor allem im Randbereich würden seltene und gefährdete Vögel brüten, erklärte Beatrice Claus, Referentin für Gewässerschutz des WWF, der Deutschen-Presse-Agentur. Wenn Menschen dicht an Brutstätten oder Nester kämen, störe das die Tiere, die dort im Schilf nisten. Diese könnten dadurch ihre Nester verlassen.

SUP für Tiere ungewohnt

Die Verkaufs- und Verleihzahlen für Stand-Up-Boards sind zudem stark angestiegen, was zu einem vermehrten Aufkommen auf dem Wasser führt. Doch Stand-Up-Paddler sind für viele Tiere ungewohnt. Eine Untersuchung des Landesverbands für Vogelschutz zeigte, dass sich SUP besonders negativ auf Zugvögel auswirkt.

Für die Obere Isar war im Juni zwischenzeitlich ein allgemeines Bootsfahrverbot ausgesprochen worden, um Vögel zu schützen, die im oberen Isartal brüteten.

Vorher über Gewässer informieren

Umweltschützer raten dazu, Abstand zu halten und sich vorher mit den Anweisungen vor Ort vertraut zu machen. Generell gilt es, nur im zugelassenen Rahmen Wassersport betrieben werden. Naturschutzgebietsgrenzen müssen selbstverständlich respektiert werden. Der WWF rät zudem, mit dem Stand-Up-Board nicht zu nahe an die Ufer zu paddeln, da die Vögel mit ihrem frisch geschlüpften Nachwuchs Ruhe brauchten.

SUP nicht ungefährlich

Neben möglichen Umweltschäden können sich Wassersportler beim Paddeln auch selber in Gefahr bringen. Immer wieder müssen Stand-Up-Paddler aus dem Wasser gerettet werden. Anfang Juni fiel ein Tourist auf dem Bodensee von seinem Stand-Up-Paddle und starb. Zwei Jugendliche mussten zuletzt aus der Ostsee gerettet werden. Sie waren auf einem Stand-Up-Board abgetrieben.

