Umweltschützer und Opposition enttäuscht von Klimapaket

Die Pläne zur CO2-Bepreisung seien "ein Schlag ins Gesicht" aller, die am Freitag "zu Hunderttausenden" für einen besseren Klimaschutz in Deutschland auf die Straße gingen, hieß es in einem anderen Tweet. Die Pläne für den CO2-Preis seien zu kompliziert, würden zu spät greifen und seien außerdem zu niedrig, kritisierte die Organisation.

Greenpeace: CO2-Preis ist "lächerlich"

Auch andere Umweltschützer zeigten sich enttäuscht: "Auch nach monatelangen Verhandlungen liefert Kanzlerin Merkel lediglich ein Bündel Eckpunkte und Maßnahmen, das meilenweit hinter den Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen zurück bleibt", kritisierte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser. Vor allem die Union habe weitergehende Schritte verhindert. Der angepeilte CO2-Preis sei "lächerlich" und werde von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale aufgehoben.

Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte die Beschlüsse: "Was das Klimakabinett heute präsentiert hat, sind lediglich Luftbuchungen und leere Versprechungen", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. "Ob beim Kurs für 100 Prozent Erneuerbare, konkrete Vereinbarungen zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas - ein Wille für ernsthaften Klimaschutz ist mit diesem Plan nicht erkennbar."

WWF: Mischung aus Verzagen, Vertagen und Versagen

Der Naturschutzbund Nabu äußerte Zweifel, dass die Bundesregierung die selbstgesteckten Klimaziele bis 2030 mit den beschlossenen Maßnahmen erreichen werde. "Die Bundesregierung habe die Dringlichkeit zum Handeln noch nicht verstanden", sagte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke. Es bleibe bei Steuergeschenken und neuen Subventionen. Die Naturschutzorganisation WWF nannte das Klimapaket eine "Mischung aus Verzagen, Vertagen und Versagen" und forderte Nachbesserungen.

Grüne: Klimaschutzpaket ist "historische Pleite"

Auch aus der Politik gibt es viel Kritik. So nannte der Vize-Chef der Grünen-Fraktion im Bundestag, Oliver Krischer, das Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz der Regierung als "historische Pleite". Die Regierungsparteien hätten offenbar nicht im Ansatz die Dimension des Klimawandels begriffen, sagte Krischer.

Linke: "unsozial und ineffektiv"

Die Linken-Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch bemängelten das Klimapaket als "unsozial und ineffektiv". Es belaste vor allem kleine und mittlere Einkommen. "Es schont Reiche und Konzerne." Wagenknecht und Bartsch kritisierten, die von der Regierung geplanten Maßnahmen setzten auf "nutzlose, marktliberale Instrumente statt auf wirkungsvolle staatliche Ordnungspolitik". Sie trieben so die Gesellschaft auseinander. Zudem seien sämtliche Maßnahmen nicht gegenfinanziert.

FDP: europäische Lösung notwendig

Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luksic, lobte den geplanten Emissionshandel für Verkehr und Gebäude als "richtigen Ansatz". Statt ineffizienter nationaler Alleingänge bräuchte es aber eine europäische Lösung, erklärte er. Dies sei durch eine Ausweitung des bestehenden EU-Emissionshandels bereits möglich.

AfD: Wettbewerbsverzerrung für heimische Wirtschaft

Der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Stephan Protschka, übte fundamentale Kritik: "Ich bezweifele sehr, dass dieser nationale Klimaschutz-Alleingang der Bundesregierung in einer global vernetzten Welt auch nur die kleinste Auswirkung auf das Weltklima haben wird", erklärte er. Der "Klimaaktionismus" der Regierung bedeute "nichts anderes als eine dramatische Wettbewerbsverzerrung für unsere heimische Wirtschaft".

Wirtschaftswissenschaftler: wahrscheinlich ineffektiv und teuer

Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, Gabriel Felbermayr, kritisierte das Klimaschutzpaket der Regierung als "mutlos". Das Paket enthalte eine große Anzahl von Initiativen, die schlecht abgestimmt seien und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ineffektiv und teuer würden, erklärte Felbermayr. Es werde eine "große Herausforderung" sein, Mitnahmeeffekte zum Beispiel beim Austausch von Heizungen zu verhindern. Eine explizite Abwrackprämie oder ein Verbot von Ölheizungen etwa sei nicht sinnvoll. "Ein CO2-Preis ist an sich schon ein Anreiz, in CO2-arme Heizungen zu investieren."

Eine Ausweitung der Pendlerpauschale als Ausgleich für steigende Treibstoffpreise nannte Felbermayr "nicht zielführend"; dies setze falsche Anreize. Sinnvoller wäre es ihm zufolge, die Entlastung der Bürger über eine Pauschalerstattung, eine Art Energiegeld pro Kopf, zu erreichen. Dadurch würden auch Menschen in niedrigen Einkommensgruppen, in denen der CO2-Ausstoß im Durchschnitt geringer ausfalle, "überproportional" profitieren.