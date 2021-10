Umweltministerin Schulze: "Glasgow wird nicht Paris 2.0"

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat in einem Interview vor zu großen Erwartungen an den UN-Klimagipfel gewarnt. "Es wäre ein Fehler, von Weltklimakonferenzen die spontane Weltrettung zu erwarten - dafür ist die Herausforderung zu komplex", sagte Schulze dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Klimakonferenzen funktionierten nicht nach dem Prinzip alles oder nichts, führte die geschäftsführende Ministerin aus. "Das ist ein Langstreckenlauf, bei dem jede Etappe ihre Bedeutung hat. Glasgow wird nicht Paris 2.0.“ In der französischen Hauptstadt sei 2015 ein Abkommen gefasst worden, dessen Regeln nun in Glasgow vervollständigt werden müssten. Schulze hob hervor, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein will und die EU dieses Ziel bis 2050 anstrebt. "Solche Zusagen wünsche ich mir von anderen Staaten. Jetzt ist mehr Verbindlichkeit gefragt", betonte die Ministerin.

Der Gipfel im schottischen Glasgow beginnt an diesem Sonntag. Der Konferenz kommt dieses Jahr eine besondere Bedeutung zu: Laut dem Abkommen von Paris müssen jetzt die Staaten der Weltgemeinschaft neue, verschärfte Ziele vorlegen, um die Erd-Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts möglichst auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Zwei Wochen lang werden Delegierte aus mehr als 190 Ländern beraten. Bundesumweltministerin Schulze wird erst in der zweiten Woche in Glasgow erwartet, die Koalitionsverhandlungen laufen parallel in Deutschland.