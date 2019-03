Svenja Schulze möchte laut einem Zeitungsinterview den Abschuss von Wölfen rechtlich regeln und damit erleichtern. Schulze gehe es um eine Änderung im Naturschutzgesetz, das den Wolf bislang unter strengen Schutz stellt. "Wenn Wölfe mehrfach Schutzzäune überwinden oder Menschen zu nahe kommen, muss man sie auch abschießen dürfen. Das will ich mit einer "Lex Wolf" klarstellen", so die Ministerin in der aktuellen Bild am Sonntag.

Abschuss bereits bei "ernsten landwirtschaftlichen Schäden"

Ein Wolf soll demnach künftig bereits dann geschossen werden dürfen, wenn er "ernste landwirtschaftliche Schäden" verursacht. Bislang war von "erheblichem Schaden" die Rede. Unter "erheblichem Schaden" verstehen Gerichte eine Bedrohung der Existenz der jeweiligen Bauern oder Schäfer.

Eine entsprechende Änderung des Gesetzes habe auch zum Ziel Rechtsklarheit zu schaffen und den Anspruch auf Entschädigung auch für Hobbyschäfer zu stärken, so Schulze, die betonte, dass "nur noch die Zustimmung der CDU" fehle. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurde vor kurzem der Wolf zum Abschuss freigegeben. In Bayern sprechen sich CSU, Freie Wähler und AfD gegen weiteren Schutz des Wolfes aus. Der bayerische "Aktionsplan Wolf" sieht Abschüsse nur bei verhaltensauffälligen Wölfen vor. Bevor es zum Abschuss kommt, sollen weitere Maßnahmen wie der Bau von Zäunen geprüft werden.

Mehr Risse durch Wölfe - auch in Bayern

Im vergangenen Jahr haben Wölfe in Deutschland laut der zuständigen Dokumentationsstelle des Bundes (DBBW) insgesamt 472 Nutztiere gerissen. Das sind knapp 66 Prozent mehr, als im Vorjahr. In Bayern haben Wölfe im Freistaat fünf Schafe und drei Kälber gerissen. 2017 wurden vier Lämmer von einem Wolf getötet, 2016 gab es ein totes und ein verletztes Schaf.

Erst Anfang März wurde ein Wolf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab von einer Wildkamera gesichtet. Seit 2006 werden in Bayern immer wieder Wölfe nachgewiesen - in der Regel sind es durchziehende Jungtiere. Standorttreue Wolfspaare gibt es in Bayern laut dem Landesamt für Umwelt im Veldensteiner Forst, im Nationalpark Bayerischer Wald und auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr.