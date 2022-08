Umweltminister: Gesamtes Ökosystem der Oder ist geschädigt

Das massenhafte Fischsterben in dem deutsch-polnischen Grenzfluss Oder hat nach Ansicht des brandenburgischen Umweltminister Axel Vogel (Grüne) weitreichende Folgen für die Region: "Wir reden jetzt immer über Fische, tatsächlich ist ja das gesamte Ökosystem der Oder geschädigt", sagte Vogel im RBB-Inforadio. "Wir haben wirklich lange Zeiträume, wo insbesondere Muscheln, Mollusken, Insekten dann auch Zeit benötigen, um sich wieder aufzubauen."

Untersuchung des Oderwassers braucht noch Zeit

Die Untersuchungen des Oderwassers auf giftige Substanzen seien noch nicht abgeschlossen. Vogel sprach von einer "absoluten Anomalie" des Wassers. Man habe einen hohen Sauerstoffgehalt, einen hohen PH-Wert und eine hohe Salzfracht festgestellt. Die Gründe dafür kenne man noch nicht. Auch sei unklar, ob noch weitere Stoffe in die Oder gelangt seien.

"Es kann noch mehrere Tage dauern, bis wir alle Stoffe, die wir für möglich halten, dann auch durchgecheckt haben", teilte Vogel mit. Die Polen fahndeten nach 300 Stoffen. "Sie haben angegeben, dass sie jetzt auch gezielt nach Insektiziden im Wasser und in den Fischen suchen", sagte Vogel. "Von unserer Seite wird natürlich auch vom Landeslabor und von anderen beteiligten Laboren untersucht, was auch nur zu untersuchen ist."

Giftwelle offenbar vorbei

Inzwischen gebe es Breitbanduntersuchungen des Wassers. "Und was die Fische betrifft, da geht es in erster Linie darum, herauszufinden, ob in ihnen Schwermetalle gefunden wurden", sagte der Umweltminister. "Von polnischen Seite wird signalisiert, dass sie keine Schwermetalle und insbesondere auch kein Quecksilber in den Fischen gefunden haben, was ja auch beruhigt."

Hinweise aus Polen, dass der hochgiftige Stoff Mesitylen in die Oder gelangt sei, hätten sich für Brandenburg nicht bestätigt, sagte Vogel. Die Giftwelle sei offenbar vorbei, so der Grünen Politiker weiter. Inzwischen seien wieder viele kleine Fische eingeschwommen. Nach seiner Einschätzung gibt es mehr als nur eine Ursache für das Fischsterben. Auch die Dürre und die geringe Wasserführung hätten ziemlich sicher einen Anteil daran.

Lemke: Vertrauensverlust der Bevölkerung droht

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) warnte unterdessen vor einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung, sollten die Hintergründe des Fischsterbens nicht geklärt werden. Sie habe bei dem Treffen mit ihrer polnischen Amtskollegin am Sonntag in Stettin gefordert, wirklich alles dafür zu tun aufzuklären, wer der Verursacher sei, sagte Lemke am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Alle Entscheidungsträger seien jetzt in der Verantwortung, diesen Verursacher zu identifizieren.

Die Tatsache, dass Informationen über das Fischsterben aus Polen die deutsche Seite erst sehr spät erreicht hätten, erschwere jetzt das Identifizieren der Schadensursache. Das Fischsterben in der Oder beunruhigt seit Tagen die Menschen, die in Polen und Deutschland an dem Fluss leben.