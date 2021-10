Umweltkatastrophe: Ölleck verseucht südkalifornische Küste

Huntington Beach ist einer der beliebtesten Strände in Südkalifornien. Viele Menschen sind hier auf dem hölzernen Pier unterwegs oder sitzen am Strand. Wer Richtung Meer läuft, dem fällt aktuell schnell der massive Ölgeruch auf und die schwarzen glänzende Ölplacken auf. Doch viele Besucher scheint das nicht zu stören. Die Küstenwache fordert per Durchsage Surfer auf, aus dem Wasser zu gehen.

Vögel und Fische verendet

Mehr als eine halbe Million Liter Rohöl sollen nach Behördenangaben aus einer Unterwasser-Pipeline ausgebrochen sei, mit fatalen Folgen, wie Huntington Beachs Bürgermeisterin Kim Carr bekannt gibt: "Leider sehen wir als Resultat dieses Lecks, dass mit Öl bedeckte Fische und Vögel an die Strände gespült werden."

Das Öl ist aus einer defekten Pipeline ausgetreten, die von der Küste zu einer Offshore-Ölplattform mit der Bezeichnung "Elly" führt. Diese ist mit einer weiteren Ölplattform verbunden und befindet sich rund 14 Kilometer vor Long Beach. Die Plattformen gehören der Beta Operating Company.

Strände gesperrt

Der Ölschlick breitet sich über mehrerer Kilometer Küstenfläche aus. Dicke Ölplacken bedeckte Teile des beliebten Strandes, der für Besucher gesperrt wurde.

In Kalifornien wird Öl an Land und im Wasser gefördert. Vor allem die südlichen Gebiete sind eine wichtige Ölquelle, auch wenn die Ölproduktion wegen strengen Umweltgesetzen in Kalifornien stetig abgenommen hat. Die Plattform Elly, die vor Huntington Beach befindet, gibt es seit 1980. Dort werden Rohölproduktion von zwei anderen Plattformen verarbeitet. Sie ist eine von 23 Öl- und Gasplattformen vor der Küste Südkaliforniens.

Stadt bittet um Hilfe

"In den kommenden Tagen und Wochen werden wir die beteiligten Parteien auffordern, alles zu tun, um diese Umweltschäden zu beheben", so Bürgermeisterin Carr. Die Stadt bittet nun auch Freiwillige auf, sich bei der Strandreinigung zu beteiligen. Die Strände könnten bis Tage, vielleicht auch Wochen geschlossen bleiben, sagte die Bürgermeisterin. Das sei problematisch, nicht nur, weil die Strände bei den Bewohnern beliebt sind. "In einem Jahr voller Herausforderungen und Probleme stellt diese Ölpest eine der verheerendsten Situationen dar, mit denen unsere Gemeinde seit Jahrzehnten zu kämpfen hat."

Suche nach Ursache läuft

Huntington Beach gehört zum Kreis Orange County. Dieser eher ländliche Teil Kaliforniens hat besonders unter der Corona-Krise gelitten. Die Ölpest ist für die Stadt, die auf den Tourismus angewiesen ist, auch eine finanzielle Katastrophe. Die Ursache für das Leck ist noch unklar - eine Untersuchung sei laut Betreiberfirma Amplify Energy eingeleitet worden.