Umweltkatastrophe in Sibirien: 20.000 Tonnen Diesel ausgelaufen

Nahe der sibirischen Stadt Norilsk ist es zu einem schwerwiegenden Öl-Unfall gekommen: Nach Behördenangaben sind bereits am Freitag rund 20.000 Liter Diesel wegen eines Lecks in einem Wärmekraftwerk in den Fluss Ambarnaja geströmt. Nun hat Russlands Präsident Wladimir Putin für das betroffene Gebiet den Notstand ausgerufen und Eindämmungsmaßnahmen angeordnet. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Das ausgelaufene Mineralöl hat bereits Wasserläufe in der kaum an das Verkehrsnetz angebundenen Region verseucht. In den Fluss Ambarnaja wurden Baumstämme gelegt, um es zurückzuhalten. Der Fluss fließt in einen See, aus dem ein anderer Fluss in den Arktischen Ozean führt.

Auf vom WWF veröffentlichten Satellitenbildern sowie in den Online-Netzwerken verbreiteten Videos war die Öl-Verschmutzung im Ambarnaja-Fluss deutlich zu sehen. Die Umweltschutzorganisation WWF begrüßte die Errichtung eines Damms, mit dem ein Abfließen des Öls in einen See verhindert werden soll.