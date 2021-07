Umweltkatastrophe in Florida: Millionen Fische verenden qualvoll

Florida droht eine Naturkatastrophe: Auf einem Küstenstreifen von rund 250 Kilometern Länge pflügen Boote durch einen dicken Teppich aus toten Fischen, Krabben und Meeresschildkröten. Hier und da treibt mit dem Bauch nach oben eine metergroße, aufgedunsene Seekuh.

Die "Red Tide" ist außer Kontrolle und bedroht Menschen und Tiere

Grund für das Massensterben ist eine giftige Alge. In Florida ist die "Red Tide", die rote Algenblüte, ein jährliches Phänomen und eigentlich nicht ungewöhnlich. Aufzeichnungen darüber reichen ins Jahr 1840 zurück. Laut staatlicher Tierschutzbehörde sind die Algen in diesem Jahr aber bis zu 17-mal konzentrierter als der jemals gemessene Höchstwert. Die Algen sind mikroskopisch klein. In den Wellen zerfallen sie und setzten ihr tödliches Gift frei. Gelangt es in die Luft, greift es die Atemwege an. Menschen erzählen, dass sie husten müssen. Der Gestank ist beißend, es riecht nach vergorenem Fisch.

Großes Reinemachen jeden Tag - auch wegen der Touristen

Mit Fangnetzen werden die toten Tiere aus dem Wasser geholt und mit Kuttern an den Strand gebracht. Traktoren, Räummaschinen und Bagger kippen die stinkende Masse dann Tag für Tag in große Container. Menschen versuchen mit Rechen aufzuräumen und den eigentlich schneeweißen Sand vorzeigbar für Besucher zu machen. Dass Floridas Gouverneur Ron DeSantis noch immer nicht den Notstand ausgerufen hat, macht viele Menschen fassungslos. DeSantis weigert sich, denn Notstand hieße nämlich, Touristen würden weg bleiben. Und damit droht eine der wichtigsten Einnahmequellen zu versiegen. Kritiker werfen DeSantis vor, er verharmlose die "Red Tide", weil er im kommenden Jahr wiedergewählt werden wolle.