Umweltamt: Eine Tonne CO2 verursacht Umweltschäden von 180 Euro

Das Umweltbundesamt hat die Energiekosten neu berechnet: So ist eine Kilowattstunde Braunkohlestrom etwa 75 mal so teuer wie eine Kilowattstunde aus Windenergie. Das allerdings nur, wenn man die Kosten durch Umweltschäden in den Preis miteinbezieht.