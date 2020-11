Umweltbundesamt verhängt Millionen-Bußgeld gegen Tesla

Aus einem von Tesla bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Bericht über das dritte Quartal des Geschäftsjahres heißt es laut "Welt am Sonntag", dass "das deutsche Umweltbundesamt (UBA) gegen unsere Tochtergesellschaft in Deutschland einen Bußgeldbescheid von über zwölf Millionen Euro erlassen" hat. Auslöser sei unter anderem der Vorwurf, dass sich Tesla nicht an Gesetze gehalten habe, die die Rücknahmeverpflichtungen für Batterien betreffen.

Hintergrund ist offenbar das deutsche Batteriegesetz, das vorschreibt, dass Hersteller von E-Autos die von ihnen verkauften Batterien zurücknehmen oder einen Entsorgungspartner benennen müssen. Dagegen soll Tesla verstoßen haben.

Widerspruch vom Autobauer

Der Autobauer schreibt zu den Vorwürfen, es gehe dabei hauptsächlich um "administrative Verpflichtungen". Tesla nehme weiterhin Batteriepacks aus seinen Fahrzeugen zurück. Das Unternehmen legte nach Angaben aus dem Geschäftsbericht bereits Widerspruch gegen den Bescheid ein. "Obwohl wir den Ausgang des Verfahrens inklusive der endgültigen Höhe der Strafe nicht absehen können, haben wir Widerspruch eingelegt, und es ist nicht zu erwarten, dass es unser Geschäft wesentlich negativ beeinträchtigen wird", heißt es weiter.

Entsorgungsfrage großes Problem nach Unfällen

Dabei geht es nicht nur um Akkus, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind - ein Fall, der derzeit eher noch selten ist - sondern es geht vor allem darum, was mit den Batterien nach einem Unfall geschieht.

Wenn ein Akku dabei beispielsweise in Brand gerät, muss das Batteriepaket danach nämlich noch wochenlang im Wasserbad gekühlt werden. Lassen sich die Energiespeicher nicht mehr vom Auto trennen, bedeutet dies, dass das ganze Fahrzeug in einem Spezialcontainer versenkt werden muss - ein Verfahren, für das es bislang nur wenige Anlaufstellen gibt. Besitzer von E-Autos müssen sich an speziell zugelassene Fachbetriebe wenden, von denen es nicht viele gibt.