Umstrittener Bischof: Kardinal Woelki darf bleiben

Auf ein Machtwort des Papstes haben viele in der katholischen Kirche gewartet. Nun hat Papst Franziskus eine Entscheidung gefällt: Woelki darf im Amt bleiben, muss aber eine Auszeit nehmen von Mitte Oktober bis zum Beginn der Fastenzeit.

In einer Pressemitteilung aus Rom heißt es, Kardinal Woelki habe in der Herangehensweise an die Frage der Aufarbeitung insgesamt, vor allem auf der Ebene der Kommunikation, auch große Fehler gemacht. "Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass es im Erzbistum zu einer Vertrauenskrise gekommen ist, die viele Gläubige verstört hat", heißt es in der Mitteilung des Heiligen Stuhls.

Viel Kritik für Woelkis Verhalten bei Missbrauchs-Aufarbeitung

Der vorübergehenden Beurlaubung Woelkis ist ein monatelanger Streit um seine Person und seine Amtsführung vorausgegangen. Woelki hatte 2020 einen bereits fertigen Untersuchungsbericht zum Missbrauchsskandal im Erzbistum nicht veröffentlicht wegen "äußerungsrechtlicher Bedenken". Kritiker warfen Woelki eine Verschleierungstaktik vor. Denn in zwei Fällen hat der Kölner Kardinal des Missbrauchs beschuldigte Pfarrer geschont und sogar befördert. Was noch schwerer wog: Woelki hat sich bei seiner Entscheidung, das Gutachten nicht zu veröffentlichen, auch auf den Kölner Betroffenenbeirat berufen. Einige Mitglieder fühlten sich danach durch den Kardinal instrumentalisiert und erneut "missbraucht".

Erklärungen von Woelki und dem Vatikan erwartet

Die Kritik gegen die Amtsführung Woelkis wurde immer lauter. Die Kirchenaustrittszahlen erreichten einen neuen Höchststand. 14 von 15 Stadt- und Kreisdechanten legten dem Kardinal den Rücktritt nahe.

Dass das zweite in Auftrag gegebene Missbrauchs-Gutachten Woelki weitgehend entlastete, änderte nichts an der Vertrauenskrise im Erzbistum. Im Mai schickte Papst Franziskus zwei Visitatoren, zwei Gesandte, die in seinem Auftrag die Amtsführung des Kölner Erzbischofs untersuchten. Die vorübergehende Beurlaubung dürfte das Ergebnis dieser Visitation sein. Es bedürfe für Erzbischof und Erzbistum "einer Zeit des Innehaltens, der Erneuerung und Versöhnung", teilte der Heilige Stuhl am Freitagmittag mit. Die Auszeit sei Woelkis eigener Wunsch gewesen, heißt es in der päpstlichen Mitteilung.

Es wird erwartet, dass sich der Kardinal heute noch selbst erklärt. Die offizielle Mitteilung des Vatikans wird für heute Mittag erwartet.