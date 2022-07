Umstrittene Söder-Äußerung: Gibt es einen Zwang zum Gendern?

"Zwang statt Freiheit", "Wunsch nach einer Umerziehung", "gegen die Mehrheit der Normalbürger": Mit scharfer Kritik an der Ampelkoalition im Bund hat CSU-Chef Markus Söder am Wochenende für Wirbel gesorgt. Neben "staatlichen Vorgaben" zur Ernährung kritisierte der bayerische Ministerpräsident insbesondere einen Zwang zum Gendern: Es sei falsch, Gendern staatlich zu verordnen, betonte er fast wortgleich in der "Bild", auf Twitter, Facebook und Instagram.

Vor dem BR24-Mikrofon legte Söder später nach: "Gegendert werden soll auf Dauer staatlich quasi – und da könnten Sanktionen drohen, wenn man nicht diese Sprachformen nimmt."

"Falsche Tatsachenbehauptungen" von Söder?

Der Widerspruch, insbesondere aus den Reihen der FDP, folgte prompt. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) beklagte auf Twitter "falsche Tatsachenbehauptungen", die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, warf Söder Fake News vor. Und der bayerische FDP-Landeschef Martin Hagen betonte: "Markus Söder lügt. Die Ampel verordnet weder Gendern noch eine bestimmte Ernährungsweise."

Wie steht es tatsächlich um Vorgaben zum Gendern? Gibt es Vorschriften? Wie sehr gendert die Ampel? Die wichtigsten Antworten.

Was bedeutet Gendern?

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg setzt "Gendern" mit "geschlechtergerechter Sprache" gleich: "Mit dem geschlechterbewussten Sprachgebrauch soll die Gleichbehandlung alle Geschlechter/Identitäten zum Ausdruck gebracht werden." In der Praxis heißt das in der Regel, einen Weg zu finden, das "generische Maskulinum" zu vermeiden - also nicht von "Kunden", "Bürgern", "Ärzten" zu sprechen, wenn dabei sowohl Männer als auch Frauen gemeint sind.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache unterscheidet zwischen einer Reihe von Möglichkeiten. Neben der "Paarformel" oder "Doppelnennung" (zum Beispiel "Schülerinnen und Schüler") gibt es mehrere "Sparschreibungen" oder Kurzformen: die Schrägstrichlösung "(Schülerinnen/Schüler", "der/die Lehrer/-in"), die Klammerlösung wie "Fahrer(innen)" oder "Kolleg(inn)en", die "Binnenmajuskel" ("LehrerInnen"), den "Gendergap" ("Verkäufer_in", "Sammler_innen"), das Gendersternchen ("Verkäufer*in"). Hinzu kommen noch diverse Ersatzformen, darunter substantivierte Partizipien oder Adjektive ("der/die Bevollmächtigte", "die Teilnehmenden"), passive Formulierungen oder Umformulierungen mithilfe eines Adjektivs.

Was versteht Söder unter Zwang zum Gendern?

Was konkret er bei seiner Kritik am Gendern meint und wo er einen staatlichen Zwang sieht, erläuterte Söder in seinen jüngsten Interviews nicht. Seine Äußerung bleibt vage und sehr allgemein. Doppelnennungen dürfte er dabei kaum meinen - Formulierungen wie "Bürgerinnen und Bürger" sind längst auch für Söder selbstverständlich.

Neu ist der Gender-Unmut des CSU-Chefs nicht: Auch im Endspurt des Bundestagswahlkampfs 2021 hatten Söder und die CSU auf das Gendern als Thema gesetzt - mit Verweis auf eine Umfrage, wonach zwei Drittel der Bundesbürger eine Gendersprache ablehnen. Auf dem CSU-Parteitag im vergangenen September warf Söder den Grünen "eine Belehrungs- und Umerziehungsmoral" vor. Zwar wolle auch die CSU "mehr Sensibilität und Respekt bei der Sprache", es müsse aber "jeder selber entscheiden, was er sagt".

Söder: CSU akzeptiere "kein Gendergesetz"

Damals zählte Söder verschiedene Beispiele auf, "wo Gendern schon stattfindet und wo Gendern noch hinführen kann". Der Schützenkönig werde zur "treffsichersten Person", die Muttermilch zur "Menschen- oder Elternmilch". Er habe auch den Vorschlag gelesen, dass statt "Tante" und "Onkel" der Begriff "Tonke" verwendet werden solle. "Wir als CSU akzeptieren kein Gendergesetz, keine Gender-Strafzettel", betonte Söder - führte aber auch damals nicht aus, wer so etwas fordert. Von den Parteitags-Delegierten gab es Jubel für Söders Worte - und satte 96 Prozent für einen Antrag mit dem Titel "Keine Sprachvorschrift von oben".

Das bayerische Wissenschaftsministerium ließ kurz darauf auf Wunsch Söders die Sprach-Leitlinien der Hochschulen überprüfen. Die Mahnung des Ministerpräsidenten: Kein Student dürfe benachteiligt werden, wenn er keine Gendersternchen benutze. Zwar waren dem Ministerium keine konkreten Fälle von schlechterer Benotung wegen nicht-gegenderter Sprache bekannt, der damalige Ressortchef Bernd Sibler (CSU) wurde trotzdem aktiv in der Sache.

Wie reagiert die Bundesregierung auf Söders Kritik?

Die Bundesregierung weist Söders Gender-Zwang-Vorwurf entschieden zurück. "Es gibt im Bundesrecht keine Vorschrift, die privaten Personen die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache (sogenanntes Gendern) vorschreibt", teilt Eike Hosemann, Sprecher des Bundesjustizministeriums, auf BR24-Anfrage mit.

Die Sprecherin stellt klar: "Es gibt in der Bundesregierung auch keine Pläne oder Überlegungen, eine solche Vorschrift zu erlassen." Genauso wenig gebe es Pläne, die Verwendung von nicht-geschlechtergerechter Sprache zu sanktionieren. "Dahingehende Behauptungen entbehren jeder Grundlage", beklagt Hosemann.

Welche Vorgaben gibt es im Bund und in Bayern?

Das Bundesgleichstellungsgesetz gibt dem Ministeriumssprecher zufolge vor, dass alle Stellen der Bundesverwaltung die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern sprachlich zum Ausdruck bringen sollen. Hosemann betont: "Diese Vorschrift richtet sich nicht an Privatpersonen." Zuletzt geändert worden sei das Gesetz übrigens von der vorigen Bundesregierung. Daran beteiligt war auch die CSU. Ebenfalls aus Vor-Ampel-Zeiten stammt die Vorgabe in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO), dass Gesetzentwürfe "die Gleichstellung von Frauen und Männern sprachlich zum Ausdruck bringen" sollen.

Mitte September 2021 - also in der Endphase der Großen Koalition - schickte die damalige Bundesfrauenministerin Christine Lambrecht (SPD) an das Kanzleramt, die Bundesministerien und weitere Behörden die Empfehlung, auf Gendersternchen, Unterstrich und Binnen-I zu verzichten. Die aktuelle Frauenministerin Lisa Paus (Grüne) verwendet zwar auf Twitter das Gendersternchen, in Pressemitteilungen des Ministeriums oder Gesetzentwürfen wird es aber nicht verwendet.

In Bayern hat das Innenministerium für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden eine Broschüre zur "bürgernahen Sprache in der Verwaltung" veröffentlicht. "Machen Sie die unterschiedlichen Geschlechter auch sprachlich sichtbar", heißt es darin. "Vermeiden Sie es, andere Geschlechter 'mitzumeinen', 'hineinzudenken' oder gar in eine Fußnote zu verbannen." Eine klare Absage an das generische Maskulinum. Die Broschüre empfiehlt stattdessen Paarformen ("Schülerinnen und Schüler"), geschlechtsneutrale Ausdrücke ("die Mitglieder") und Geschlechtsabstraktionen ("die Lehrerschaft", "das Lehrerkollegium"). Weiter heißt es: "Verwenden Sie bitte keine Schrägstriche, Klammern, großes 'Binnen-I' oder Sternchen."

Wie viel gendert die Ampel - und Schwarz-Orange in Bayern?

Im Koalitionsvertrag bezeichnen die Ampelparteien die "Gleichstellung der Geschlechter" als "Grundlage einer gleichberechtigten Gesellschaft". Eine geschlechtergerechte Sprache wird in dem Papier nicht erwähnt. Der Koalitionsvertrag selbst verwendet Doppelnennungen: "Wir verpflichten uns, dem Wohle aller Bürgerinnen und Bürger zu dienen." Auch CSU und Freien Wähler in Bayern setzten in ihrem Koalitionsvertrag von 2017 auf solche Formulierungen: "Kernaufgabe des Staates ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger."

Solche Doppelnennungen haben sich über Parteigrenzen hinweg längst auch in Reden von Politikerinnen und Politikern durchgesetzt. Besonders stark scheiden sich die Geister aber am Genderstern. Nach der CSU diskutierten kürzlich auch die Freien Wähler auf einem Bundesparteitag über das Thema - und beschlossen mit 74 Prozent, auf gendergerechte Sprache in Wort und Schrift zu verzichten.

In der Berliner Ampel gibt es keine einheitliche Linie: FDP-Chef Lindner hält Binnen-I und Genderstern "weder für notwendig noch für zielführend", eine mögliche Verwendung bleibe aber jedem selbst überlassen. In der SPD gehen die Meinungen auseinander, während bei den Grünen der Genderstern weit verbreitet ist. So sieht die "Handreichung" für Anträge zu Grünen-Parteitagen vor, dass diese in geschlechtergerechter Sprache formuliert sein müssen - mit Hilfe des "Genderstars". So manche Politikerinnen und Politiker insbesondere der Grünen und der Linken verwenden auch kurze Sprechpausen im Wort - quasi gesprochene Gendersternchen. In einem ARD-Interview mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) war kürzlich neben Doppelnennungen aber auch das ungeliebte generische Maskulinum ("Kunden") zu hören.

Was empfehlen Gesellschaft für deutsche Sprache und Rechtschreibrat?

Die Gesellschaft für deutsche Sprache empfiehlt in ihren Leitlinien insbesondere die Verwendung von Doppelformen, also "die konsequente Nutzung weiblicher und männlicher Formen". Damit lasse sich eine starke Vorstellung von Frauen und Männern erzeugen. Mit gewissen Abstrichen hält die Gesellschaft auch Klammer- und Schrägstrichschreibungen sowie Partizip- oder Ersatzformen für praktikabel. Gendergap, -stern und Binnen-I empfiehlt sie dagegen explizit nicht.

Sein Nein zum Sternchen, Unterstrich und Co. bekräftigte im März 2021 auch der Rat für deutsche Rechtschreibung: Die Aufnahme "verkürzter Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern" in das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung werde zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen. Zwar solle allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden. "Dies ist allerdings eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe, die nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden kann", teilte die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen Rechtschreibung damals mit.