Umstrittene Abschiebung gestoppt: Iraner von Behörde getäuscht?

Der von Abschiebung bedrohte Iraner Reza R. ist aus der Haft entlassen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die für diesen Mittwoch geplante Abschiebung nach Teheran in letzter Minute verhindert. Jetzt soll der Fall geprüft werden.

Regierung von Niederbayern muss Fall überprüfen

Nun soll die Regierung von Niederbayern als Aufsichtsbehörde entscheiden, ob das Ausländeramt im Landkreis Passau falsch gehandelt hat. Dazu schreibt das Landratsamt auf BR-Anfrage:

"Wir wurden vom Innenministerium gebeten, die Abschiebung bis zur erneuten Überprüfung des Falls auszusetzen. Der erneuten Überprüfung des Falls stehen wir offen gegenüber. Hinsichtlich des weiteren Vorgehens können wir mitteilen, dass wir – wie bei ausreisepflichtigen Personen unter anderem mit iranischer Staatsangehörigkeit üblich – den Fall an die zentrale Ausländerbehörde der Regierung von Niederbayern zur weiteren Bearbeitung abgegeben haben" Pressesprecher des Landratsamts.

Iraner wurde im Landratsamt Passau festgenommen

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil der 41-Jährige in der Ausländerbehörde des Landkreises Passau von Polizeibeamten festgenommen worden war. Die Behörde hatte den Mann nach Darstellung des Bayerischen Flüchtlingsrates am 26. September für den 29. September unter dem Vorwand in das Amt gelockt, ihm eine Genehmigung für seine Arbeit in die amtlichen Duldungspapiere eintragen zu wollen. Tatsächlich liegt BR24 die E-Mail der Sachbearbeiterin vor, in der sie Reza R. zu dem Termin bittet, um seine Beschäftigung einzutragen.

Seine Abschiebung lief bereits. Am 6. September hatte die Behörde einen Abschiebeantrag beim Bayerischen Landesamt für Asyl und Rückführung gestellt, weil er kein Aufenthaltsrecht mehr hat. Das heißt aber nicht, dass jemand mit Aussicht auf Arbeit nicht abgeschoben werden kann, so die Behörde.

Flüchtlingsrat: "Verhalten, das eines Rechtsstaats unwürdig ist"

Bereits am 27. September habe das Landratsamt Passau beim Amtsgericht den Ausreisegewahrsam beantragt und mitgeteilt, dass der "geplante Aufgriff am 29. September" erfolgen solle. "Einen Geflüchteten mit einem falschen Versprechen in die Ausländerbehörde zu locken, um ihn dort festnehmen zu lassen, ist betrügerisch", sagte Stephan Dünnwald, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats. Generell dürfen Behörden jemanden nicht vorher informieren, bevor er abgeschoben wird.

Seit wann ist der Abschiebetermin bekannt?

Entscheidend ist jedoch die Frage, seit wann der Abschiebetermin von Reza R. fest steht. Das teilt das Landratsamt in Passau bisher aber nicht mit. Auf BR-Anfrage schreibt das Landratsamt: "Im vorliegenden Fall war zum Zeitpunkt der Einladung an den Betroffenen eine Abschiebung durch die zuständige Behörde noch nicht terminiert bzw. der Sachbearbeiterin ein Termin nicht bekannt." Die Einladung per Mail durch die Sachbearbeiterin erfolgte also nicht in der Absicht, falsche Tatsachen vorzuspiegeln, so der Pressesprecher des Landratsamts in Passau.

Asylantrag des Iraners abgelehnt

Reza R. lebt seit 2018 in Bayern. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, weil die Behörden ihm nicht glaubten, dass er als praktizierender Christ im islamisch regierten Iran tatsächlich verfolgt würde. In den vergangenen Monaten absolvierte Reza R. ein Praktikum bei einem Münchner Pflegedienst und gilt als gut integriert. Die Leiterin des Pflegediensts hatte sich für ihn eingesetzt und die Politik auf den Fall aufmerksam gemacht. Auf BR24-Anfrage erklärte sie, dass Reza R. ab 1. Oktober einen Arbeitsvertrag bei ihr als festangestellte Pflegehilfskraft gehabt habe. Jetzt wisse sie nicht, wie sie die Lücke füllen könne. Der Iraner sei sehr motiviert gewesen und habe sich rührend um die Senioren gekümmert.

SPD: "Jetzt keine Abschiebungen in den Iran"

Die Arbeitgeberin hatte sich an Alexandra Hiersemann, asylpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion gewandt. Im Interview mit BR24 erzählt sie, dass sie Innenminister Joachim Herrmann gebeten habe, denn Fall zu prüfen. Seine schnelle Reaktion lobte sie. Gleichzeitig appellierte sie, zum jetzigen Zeitpunkt keine Abschiebungen in den Iran zuzulassen. Im Fall von Reza R. sei das noch problematischer, da er als Konvertit besonders gefährdet sei.

Ähnlich sieht das die Anwältin des Iraners, Maral Noruzi. Sie hatte gegen die Abschiebung des Iraners gekämpft und ihn am Mittwoch nach seiner Freilassung als Erste getroffen. Reza R soll sich vor seiner Flucht im Jahr 2018 an Protesten im Iran beteiligt haben.