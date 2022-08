Bundes-Strahlenschutzamt: Geringe Gefahr durch ukrainisches AKW

Rund um das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine gehen die Kämpfe offenbar weiter. Der ukrainische Betreiber Energoatom erklärte, es habe fünf russische Angriffe nahe eines Lagers mit radioaktiven Substanzen gegeben. Russland hingegen dementiert die Vorwürfe und macht Kiew für die Attacken verantwortlich. Nach Angaben der amtlichen russischen Nachrichtenagentur Tass haben ukrainische Truppen die Atomanlage am Donnerstag erneut beschossen.

Umweltministerin pocht auf Zugang für Internationale Experten

In Deutschland wächst derweil die Sorge vor einer atomaren Zwischenfall. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) forderte deshalb eine Inspektion des AKW durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA). "Für ein objektives Bild von der tatsächlichen Sicherheitslage vor Ort" müssten unabhängige Sachverständige der IAEA Zugang bekommen, sagte Lemke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Lage in Saporischschja sei "unübersichtlich und gefährlich". Lemke, die als Umweltministerin auch für die nukleare Sicherheit in Deutschland zuständig ist, drängte darauf, jegliche Kriegshandlungen rund um das Kraftwerk einzustellen.

Bundesamt für Strahlenschutz sieht keine großen Gefahren

Beruhigende Töne kamen hingegen vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Das Risiko für Deutschland im Falle einer nuklearen Katastrophe in Saporischschja sei "relativ gering", sagte der Leiter der Abteilung Radiologischer Notfallschutz im BfS, Florian Gering, dem Portal "ZDFheute.de". Einer älteren Untersuchung zufolge könne "glücklicherweise nur in 17 Prozent aller Wetterlagen überhaupt kontaminierte Luft nach Deutschland gelangen", führte Gering aus.

"Natürlich kann es aber auch passieren, dass bei einer Freisetzung der Wind so steht, dass kontaminierte Luft nach Deutschland käme." Selbst dann wären aber hierzulande "Maßnahmen des Katastrophenschutzes, also Evakuierung oder Einnahme von Jodtabletten, nicht notwendig", sagte der Strahlenschutzexperte. Käme es zu einer größeren Freisetzung von Radioaktivität, so müssten allerdings "Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft" ergriffen werden. Stark belastete Produkte dürften dann beispielsweise nicht mehr auf den Markt gebracht werden.

UN-General Guterres zeigt sich "zutiefst besorgt"

Am Nachmittag tagte auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York zur Situation des größten europäischen AKW in der Ukraine. UN-Generalsekretär António Guterres appellierte in einer Erklärung an den gesunden Menschenverstand und entsprechend alles dafür zu tun, damit das Kraftwerk nicht beschädigt werde. Alles andere hätte katastrophale Konsequenzen, warnte Guterres.

Er selbst sei zutiefst besorgt über die aktuellen Auseinandersetzungen. "Bedauerlicherweise gab es in den letzten Tagen keine Deeskalation, sondern Berichte über weitere zutiefst besorgniserregende Vorfälle. Wenn sich diese fortsetzen, könnte dies zu einer Katastrophe führen." Russland hatte den Weltsicherheitsrat - das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen - beauftragt. Gleichzeitig verwehrt die russische Führung internationalen Experten bislang den Zugang zu dem Kernkraftwerk.