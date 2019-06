vor 12 Minuten

Umfrage: Was würden Sie tun, um das Klima zu schützen?

Es gäbe viel zu tun gegen den Klimawandel. Doch wer will sein Leben von Grund auf ändern? Wir fragen: Was wäre das Erste, was Sie machen würden, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?