Umfrage unter Juden: Antisemitismus in Europa nimmt zu

Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung in der EU hat laut einer Studie das Gefühl, dass der Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugenommen hat. 63 Prozent der Befragten aus zwölf Ländern gaben in der Erhebung der EU-Agentur für Grundrechte (FRA) an, dass sich der Antisemitismus deutlich verstärkt habe. 23 Prozent sprachen von einer leichten Verstärkung. 45 Prozent bezeichneten Antisemitismus als ein "sehr großes Problem". Die Befragten aus Deutschland antworteten bei diesen Fragen ähnlich wie der Durchschnitt aller Befragten.

Ludwig Spaenle über Entwicklung besorgt

Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle zeigte sich über die Ergebnisse der Studie besorgt: "Es ist erschreckend, dass über ein Drittel der Juden in Europa aufgrund eigener Erlebnisse und Erfahrungen darüber nachdenkt, auszuwandern." Dem wachsenden Antisemitismus müsse man mit einer Gesamtstrategie entgegentreten, so Spaenle. "Wir müssen an der Seite unserer Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens stehen", fordert er.

Antisemitismus nicht nur am rechten Rand zu finden

Auffällig ist - wie schon andere Studien gezeigt haben - dass Antisemitismus keine Einstellung allein des rechten Rands ist. Unter anderem zählen auch Menschen mit extremen muslimischen Einstellungen und Personen aus der linken Szene zu den Tätern.

Antisemitismus vor allem im Internet

40 Prozent der mehr als 16.000 Befragten machen sich laut Studie Sorgen, dass sie in den nächsten Monaten Opfer eines gewalttätigen Angriffs aufgrund ihrer Religion werden könnten. Tatsächlich passiert ist das in den vergangenen zwölf Monaten laut der Studie nur zwei Prozent der Befragten. Fast jeder Dritte wurde aber Opfer einer Belästigung oder Beleidigung. Aus der Erhebung geht hervor, dass Schauplätze für Antisemitismus vor allem das Internet und die Sozialen Medien sind.

Nur die wenigsten Fälle landen bei der Polizei

Viele Juden melden Schikanen demnach gar nicht der Polizei. 80 Prozent seien weder zur Polizei noch zu sonstigen Organisationen gegangen, schrieb die Agentur. Grund dafür sei oft der fehlende Glaube, dass sich durch eine Anzeige etwas ändern würde. Viele fanden die Bedrohung oder Belästigung demnach auch nicht ernsthaft genug, um sie zu melden.

Zentralrat der Juden sieht EU-Staaten in der Pflicht

Auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, warnte mit Blick auf die Studie: "Antisemitismus als Normalfall - das darf Europa als Kontinent der Aufklärung nicht hinnehmen." Die EU-Staaten müssten sich viel stärker dagegen engagieren.