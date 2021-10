Umfrage: Politik redete im Wahlkampf an jungen Menschen vorbei

Politiker und Parteien haben im Bundestagswahlkampf einer Studie zufolge an Teenagern und jungen Erwachsenen weitgehend vorbeigeredet. Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap zeigt: 72 Prozent der 14- bis 24-Jährigen fühlten sich von der politischen Kommunikation im Wahlkampf "gar nicht" oder "eher nicht" angesprochen.

Viele fühlen ihre Anliegen nicht berücksichtigt

Befragt wurden mehr als 2.000 Menschen zwischen 14 und 24 Jahren in den letzten drei Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September. Hierbei stimmte nur jeder Fünfte der Aussage zu, dass die Anliegen und Interessen junger Menschen im Wahlkampf ausreichend berücksichtigt würden. Die Mehrheit (75 Prozent) sah das nicht so. Interessiert zeigten sich die jungen Menschen zwar durchaus: 92 Prozent der Wahlberechtigten unter den Befragten äußerten zwar vor der Wahl die Absicht, die Stimme abzugeben. Aber nur 42 Prozent fühlten sich durch die Kommunikation im Wahlkampf dazu motiviert.

In eine ähnliche Richtung gehen diese Zahlen: 85 Prozent sagten, es interessiere sie, wie die Wahl ausgehe. Mehr als jeder Zweite gab an, sich regelmäßig über die Parteien und Politiker im Wahlkampf zu informieren. Jedoch: Die Mehrheit war nicht der Meinung, dass sich die meisten Politiker, Politikerinnen und Parteien Mühe geben, junge Menschen für sich zugewinnen.

Gräben bei Themengewichtung

Eine Lücke klafft auch zwischen den Themen, die jungen Leuten wichtig sind, und denen, die ihrer Ansicht nach im Wahlkampf eine große Rolle spielten. Die Befragten konnten aus zwölf Themengebieten maximal drei auswählen, die ihnen selbst besonders wichtig sind - und drei, die ihrer Meinung nach im Wahlkampf im Vordergrund stehen.

Bis auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz, das jungen Menschen am wichtigsten ist und das ihrer Ansicht nach auch im Wahlkampf einen hohen Stellenwert hatte, gibt es große Unterschiede. 43 Prozent nannten Bildung als besonders wichtiges Thema. Aber nur 11 Prozent waren der Meinung, Bildung stehe im Wahlkampf im Vordergrund. Auffallend ist die Diskrepanz auch in den Bereichen Gesundheit und Digitalisierung.

Die Mehrheit der Befragten machte sich mit Blick auf den Wahlkampf keine großen Hoffnungen, dass sich die nächste Regierung mehr um die Belange junger Menschen kümmern wird. Teenager und junge Erwachsene wünschen sich vor allem mehr junge Politiker, damit ihre Interessen besser berücksichtigt werden. Immerhin: Der neue Bundestag ist jünger geworden: Das Durchschnittsalter liegt jetzt bei 47,3 Jahren. Nach der Bundestagswahl 2017 lag es bei 49,4 Jahren.