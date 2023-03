Umfrage: junge Menschen zweifeln an Generationengerechtigkeit

Ungerechte Wohlstands- und Lastenverteilung

"Bereits vor fünf Jahren überwog in der Bevölkerung die Ansicht, dass die Lasten zwischen Jungen und Alten in Deutschland nicht gerecht verteilt sind", bestätigt Meinungsforscher Roberto Heinrich von Infratest dimap gegenüber dem BR. "Die aktuellen Befunde knüpfen hieran an: Sie legen offen, dass es unter den jungen Bürgerinnen und Bürgern ein ausgeprägtes Gefühl gibt, in den eigenen wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten gegenüber früheren Generationen benachteiligt zu sein."

Spaltung der Gesellschaft

"Fridays for future", "die letzte Generation", "der feministische Kampftag". Schlagwörter, die für Konflikte in der Gesellschaft stehen – und zunehmend auch für die Spaltung zwischen den Generationen. Wie kann man vom Gegeneinander zu einem Miteinander kommen?

Ihr Wir Zusammen – Der BR-GenerationenDialog

Die meisten Programme und Plattformen des BR sind an dem multimedialen Themenschwerpunkt beteiligt. Auftakt ist vor allem am morgigen Mittwoch. Etwa mit Debatten von Jung und Alt in der Bürgersendung "Jetzt red i", im Bayern 2 Tagesgespräch, in Bayern3, Puls, einer Sonderausgabe der Frankenschau sowie mit vielen Berichten aus den bayerischen Regionen.