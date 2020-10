vor 21 Minuten

Umfrage: Jeder Zehnte will sich mit Toilettenpapier eindecken

Laut einer Umfrage will sich rund jeder zehnte Verbraucher in Deutschland in den kommenden Wochen verstärkt mit Toilettenpapier, Nudeln und anderen Waren des täglichen Gebrauchs eindecken. Beginnen jetzt wieder die Hamsterkäufe?