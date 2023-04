Umbau der Bundeswehr: CDU und Personalvertreter begrüßen Pläne

Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Bundeswehr umfassend erneuern. Dazu soll laut dem SPD-Politiker auch die Verwaltung in seinem eigenen Haus straffer organisiert werden. Laut "Bild"-Zeitung soll fast die Hälfte der Stellen an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums wegfallen. Für sein Vorhaben erntet Pistorius nun viel Lob - sowohl aus den Reihen der Truppe als auch von Teilen der Opposition.

CDU begrüßt Pläne zur personellen Neuaufstellung der Bundeswehr

Nach Ansicht von CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter sind die Pläne "ein erster Schritt zur Modernisierung der Bundeswehr, der absolut zu begrüßen sei". Es brauche endlich klare Zuständigkeiten und vor allem weniger Dopplungen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Die zivile Wehrverwaltung müsse eine dienende Funktion für die Streitkräfte erhalten und die gesamte Bundeswehr "kaltstartfähig und kriegstauglich für die Landes- und Bündnisverteidigung sowie das internationale Krisenmanagement werden".

Ziel müsse "die Überwindung verkrusteter und schwerfällig gewordener Strukturen" sein, sagte Kiesewetter. Der CDU-Politiker bezeichnete auch die geplante Wiedereinrichtung eines Planungs- und Führungsstabs "als überaus hilfreich für eine effizientere Leitung". Zudem gehe es nun darum, "rasch die Beschaffungsstrukturen zu ändern und regelmäßige Übungen auf allen Führungsebenen zu ermöglichen".

Auch FDP mit geplantem Umbau-Konzept zufrieden

Der Ampel-Partner FDP zeigte sich ebenfalls zufrieden. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), betonte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Zeitenwende sei nicht ausschließlich eine Frage des Geldes, sondern auch der Bereitschaft, Strukturen anzugehen". Pistorius habe Mut zur Veränderung. Die Reformen müssten allerdings auch konsequent umgesetzt werden.

Bundeswehrvertreter spricht von "Überregulierung"

Unterstützung kam darüber hinaus auch von Personalvertretern der Bundeswehr. Die Reform sei "längst überfällig", sagte der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner dem MDR. "Denn dieses Ministerium war in den letzten Jahren nur noch bedingt führungsfähig." Wüstner sieht es als nächste Aufgabe von Pistorius, die Überregulierung im Wehrbereich anzugehen. Erste Schritte dazu seien bereits eingeleitet.

Der Bundesvorsitzende der Verbands der Arbeitnehmer der Bundeswehr (VAB), Herbert Schug, gab sich gar euphorisch: "Endlich ein Minister, der von oben nach unten aufräumt", so Schug in der SZ. Die Personalstärke der Bundeswehr habe sich in den letzten 20 Jahren mehr als halbiert. Die Zahl der Führungskräfte sei jedoch stabil geblieben, in manchen Bereichen sogar gestiegen. Einige auf der Führungsebene hätten sich dabei "warme Nester gebaut", kritisierte der Verbandschef. Es müsse Schluss damit sein, dass Beamte die Vorgänge - und damit die Verantwortung - hin- und herschöben.

Minister will rund 160 Stellen abbauen - Reform soll im Mai starten

Das Bundesverteidigungsministerium beschäftigt derzeit rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Dienstsitzen in Berlin und Bonn. Neben zehn verschiedenen Abteilungen mit jeweils dutzenden Unterabteilungen und -referaten gibt es in der Leitungsebene zusätzlich mehrere Stäbe.

Wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete, will Pistorius rund 160 der knapp 370 Stellen im Leitungsbereich seines Ministeriums streichen. Dem Bericht zufolge werden beispielsweise der Stab "Organisation und Revision" sowie der Stab "Strategische Steuerung Rüstung" aus der Leitung herausgelöst.

Auch der Bereich des Generalinspekteurs soll laut "Bild" stark reduziert werden. Zudem sollen die Büros der Staatssekretäre demnach verkleinert werden. Der Umbau soll den Angaben zufolge bereits zum 15. Mai erfolgen. Im Herbst solle ein weiterer Reform-Schritt folgen, der den Rest des Ministeriums betrifft. Insgesamt sollen der Zeitung zufolge zehn bis 20 Prozent des Personals eingespart werden.

Militärexperte Masala: Zuständigkeiten des neuen Planungsstabs sind entscheidend

Carlo Masala, Militärexperte von der Bundeswehr-Universität München, bezeichnete die Pläne von Pistorius als sinnvoll. Entscheidend sei aber, welche Zuständigkeiten und Aufgaben der wieder eingeführte Planungsstab bekommen soll. "Das ist letztlich ein politisch-militärisches Steuerungsinstrument des Ministers in das Haus hinein", sagte er der SZ. "Im Idealfall schützt der den Minister vor Vorlagen, die ihm gefährlich werden können - politisch und finanziell."

Pistorius hatte im Januar das Amt des Bundesverteidigungsministers angetreten. Er löste Christine Lambrecht (SPD) ab, die nach nur gut 13 Monaten im Amt nach massiver Kritik an ihrer Amtsführung ihren Rücktritt erklärt hatte.

Mit Informationen der AFP