"Die Sorgen wachsen!" – Scharf gibt erste Regierungserklärung

Bayern glänzt mit der niedrigsten Arbeitslosenquote (2021: 3,5 Prozent) aller Bundesländer. Zugleich hat Bayern die höchste Erwerbstätigenquote (2019: 79,9 Prozent) und nur 4,5 Prozent der Menschen in Bayern nahmen 2020 die Mindestsicherung in Anspruch. In allen anderen Bundesländern liegt die Quote der Mindestsicherung höher oder deutlich höher. Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht Bayern also sehr gut da, doch reicht das bei der Armutsbekämpfung oder bei der Ganztagsbetreuung?

Immer mehr Armut auch in Bayern

Die Energiepreise steigen, die Armut nimmt zu, auch in Bayern. Hinzu kommt in diesem Jahr eine Rekordinflation. Die Sorgen der Menschen würden wachsen, sagt Bayerns Sozial- und Familienministerin Ulrike Scharf dem BR im Vorfeld ihrer Regierungserklärung am heutigen Dienstag. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind auch in Bayern spürbar.

Zwar hat Bayern mit 12,6 Prozent die niedrigste Armutsgefährdungsquote aller Bundesländer, doch die Quote ist in den letzten elf Jahren in Bayern deutlich angestiegen. Als armutsgefährdet gilt eine Person, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss.

Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ulrike Scharf will in Zukunft noch mehr für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf machen. Ziel bleibe es, dem steigenden Bedarf bei der Ganztagsbetreuung gerecht zu werden, so die Ministerin. Bayern brauche noch mehr Angebote für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel bei der Kinderbetreuung.

Konkret soll die neue Erzieher-Ausbildung in Bayern kürzer und moderner werden. Vor sechs Jahren als Modellversuch "OptiPrax" (optimierte Praxisphasen) gestartet, ist die sogenannte praxisorientierte Ausbildung seit diesem Schuljahr (2021/22) festes Modul in den meisten der insgesamt 58 Fachakademien für Sozialpädagogik in Bayern.

Rekordhaushalt von jährlich mehr als sieben Milliarden Euro

Laut Scharf hat Bayern ein starkes soziales Netz. Die seit 2018 auf den Weg gebrachten Familienleistungen wie Familiengeld, Krippengeld und Entlastung beim Kindergartenbeitrag zeigten Wirkung. Wichtig sei aber auch die Aktivierung der Menschen zur demokratischen Beteiligung. Durch präventive Maßnahmen will die Sozialministerin den Zusammenhalt der demokratischen Gesellschaft stärken und so gegen Hass, Spaltung und Verschwörungstheorien ein Zeichen setzen.