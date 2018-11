Ukrainischer Botschafter: "Deutsche Kanzlerin muss handeln"

Merkel haben schon vor drei Jahren die Situation entschärft und viel erreicht so der Botschafter. "Dank der Minsker Vereinbarung konnte dieser bis jetzt verdeckte Krieg von Russland wirklich eingedämmt und begrenzt werden", so Melnyk. "Und das war ein großer Verdienst und die Situation von heute ist leider genauso brisant oder vielleicht noch schlimmer."

Melnyk fordert Deutschland auf zu handeln:

"Wir wollen, dass Deutschland jetzt wirklich Schritte unternimmt, die für die russische Regierung tatsächlich sehr sehr schmerzhaft sein können auf wirtschaftlichem Wege. Und das könnte zum Beispiel ein Embargo auf sämtliche Erdgas- und Ölimporte aus Russland sein." Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland

Die Gespräche würden ohne die "Sanktionskeule", so der ukrainische Botschafter in Deutschland, ins Leere laufen. Grund für die neuerliche Konfrontation seien innenpolitische Probleme in Russland, so Melnyk, die Wirtschaft sei marode und "die Sympathiewerte von Putin sinken."