Ukrainische Kirchengemeinden: Bruch mit dem Moskauer Patriarchat

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine brechen zahlreiche ukrainisch-orthodoxe Kirchengemeinden mit dem Moskauer Patriarchat, das der Glaubensgemeinschaft vorsteht. Allein am Sonntag schlossen sich 21 einst moskautreue Pfarreien der eigenständigen Orthodoxen Kirche der Ukraine an, meldet das ukrainische griechisch-katholische Nachrichtenportal RISU. Die Gemeinden liegen demnach fast alle im Westen der Ukraine.

Bereits 239 Gemeinden haben das Moskauer Patriarchat verlassen

In den vergangenen drei Monaten habe die Kirche noch nie so viele Pfarreien an einem Tag verloren, so das Portal. Insgesamt haben seit dem russischen Angriff vom 24. Februar laut einer RISU-Statistik bereits 239 Gemeinden die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats verlassen. Die Mitglieder einer Pfarrei können laut ukrainischem Gesetz mit Zwei-Drittel-Mehrheit den Übertritt der Gemeinde zu einer anderen Konfession beschließen. Beide orthodoxen Kirchen beschuldigen sich allerdings seit langem gegenseitig, unlautere Mittel in der Konkurrenz um Kirchengemeinden einzusetzen.

Kyrill I.: "Metaphysischer Kampf" des Guten gegen das Böse

Die Äußerungen des Moskauer Patriarchen Kyrill I. zu Russlands Angriffskrieg auf Linie des Kreml-Chefs Wladimir Putin sorgen in der Ukraine seit Wochen für große Empörung. Den Militäreinsatz rechtfertigte das Kirchenoberhaupt als "metaphysischen Kampf" des Guten gegen das Böse aus dem Westen.

Die meisten Ukrainer haben sich vom Moskauer Patriarchat abgewandt

Rund 60 Prozent der etwa 41 Millionen Ukrainer bekennen sich zum orthodoxen Christentum. Sie gehören allerdings zwei verschiedenen Kirchen an: der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats und der Ende 2018 gegründeten eigenständigen (autokephalen) Orthodoxen Kirche der Ukraine. Die moskautreue Kirche zählt in der Ukraine zwar deutlich mehr Gemeinden als jede andere Konfession. In Umfragen bekannten sich die meisten Bürger allerdings schon vor dem Krieg zur neuen, unabhängigen orthodoxen Kirche.

Katholische Kirche hält den Kontakt

Währenddessen laufen die Friedensbemühungen des Vatikans für die Ukraine weiter. Der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sieht die Beziehungen zwischen katholischer und russisch-orthodoxer Kirche nicht "am Nullpunkt". Man sei zwar in einer schwierigen Phase, es gebe aber weiterhin "Kanäle und Versuche des Dialogs", erklärte Parolin laut Vatican News am Rande einer Veranstaltung in Rom.

Mit Material von der KNA.