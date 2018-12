Ukrainische Kirche löst sich von Moskau

Sowohl in Russland als auch in der Ukraine sind die orthodoxe Kirche und die Politik eng miteinander verbunden. Der Kirchenstreit ist damit auch ein politischer. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko feierte eine eigene Landeskirche bereits als "historische Entscheidung". Für ihn ist sie ein "Schlag gegen das russische Vormachtsstreben".

Die russische Seite sieht das anders. Sie wirft Poroschenko vor, dass er die Kirche nutze, um seine eigene Macht als Präsident zu stärken.

Moskauer Patriachat verliert Macht, Einfluss und Geld

Nach der Gründung der eigenen Kirche werden sich die einzelnen Gemeinden und Klöster der Ukraine in den kommenden Monaten nun entscheiden müssen, zu welchem Teil der Kirche sie gehören wollen.

Wenn sie vom Moskauer Patriarchat in die neue ukrainische Landeskirche gehen, werden dabei auch Immobilien und Ikonen mitwandern. Durch die Anerkennung einer selbstständigen Kirche in der Ukraine verliert der russische Patriarch in Moskau also neben Macht und Einfluss auch Geld.