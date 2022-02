Ukrainische Kirche: Hotline für russische Soldaten-Familien

Ukrainische Kirchenführer zeigen sich besorgt um die Leichen russischer Soldaten, die bei der Invasion in der Ukraine getötet wurden. Der Kiewer Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk stellte am Montag ein Hotline-Projekt vor, bei dem betroffene russische Familien im Notfall um Hilfe bitten könnten. Dies sei ein Beitrag zur Verständigung, so der Vertreter der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine.

Metropolit Epiphanius: "Nehmen Sie die Leichen russischer Soldaten"

Der ukrainisch-orthodoxe Metropolit Epiphanius hatte bereits am Sonntag an das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I., appelliert, "Ihren Mitbürgern und Ihrer Herde... Barmherzigkeit" zu erweisen.

"Wenn Sie Ihre Stimme gegen die Aggression nicht erheben können, nehmen Sie zumindest die Leichen russischer Soldaten, deren Leben zum Preis für die Ideen der 'russischen Welt' geworden sind - Ihres und Ihres Präsidenten", so das Oberhaupt der Ende 2018 gegründeten eigenständigen ukrainisch-orthodoxen Kirche.

Ukraine spricht von 4.000 getöteten russischen Soldaten

"Wir sprechen von mehr als 3.000 russischen Soldaten, deren Leichen auf dem Boden der Ukraine liegen", so Epiphanius. "Die Führung unseres Landes hat bereits an das Internationale Rote Kreuz appelliert, die Rückkehr der Leichen des russischen Militärs in ihre Heimat zu erleichtern, damit Verwandte und Freunde sich von ihnen verabschieden und sie beerdigen können." Laut ukrainischen Angaben wurden bislang mehr als 4.000 russische Soldaten getötet.

"Infolge des von der Führung Ihres Landes entfesselten Krieges leiden Millionen von Menschen, Hunderttausende von Kindern, Frauen und ältere Menschen sind gezwungen, einen sichereren Ort zu suchen und ihre Häuser zu verlassen", kritisierte Epiphanius. "Jeden Tag werden unsere Mitbürger gezwungen, stundenlang Schutz zu suchen, während russische Truppen unsere Städte beschießen. Soldaten und Zivilisten sterben."

Hotline soll Familien helfen, gefallene Soldaten zu finden

Leider sei aus öffentlichen Äußerungen des russisch-orthodoxen Patriarchen deutlich geworden, "dass es Ihnen viel wichtiger ist, das Wohlwollen Putins und der Führung der Russischen Föderation aufrechtzuerhalten, als sich um die Menschen in der Ukraine zu kümmern, von denen einige Sie vor dem Krieg als ihren Hirten betrachteten", so der ukrainische Kirchenführer. "Daher macht es kaum Sinn, Sie zu bitten, etwas Effektives zu tun, um Russlands Aggression gegen die Ukraine sofort zu stoppen", so sein bitteres Fazit.

Großerzbischof Schewtschuk erklärte mit Blick auf das Hotline-Projekt weiter: "Wenn jemand aus Russland den Kontakt zu seinen Kindern oder zum Ehepartner verloren hat, die zum Töten in die Ukraine geschickt wurden, soll er diese Nummer wählen." Gegebenenfalls werde man helfen, die Leichen zu finden und sie den Familien zu übergeben. "Mögen Dialog und Diplomatie den Krieg besiegen", betonte der Geistliche.

"Wer Krieg gegen andere Nationen beginne, schade letztlich eigenem Volk"

In seiner Rede dankte er Papst Franziskus für dessen erneuten Friedensappell vom Sonntag. Wer einen Krieg gegen andere Nationen beginne, schade letztlich seinem eigenen Volk. Dies habe der Papst einmal mehr zum Ausdruck gebracht, so der Großerzbischof.