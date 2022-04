Ukrainische Holocaust-Überlebende: Schutz im Land der Täter

Nach zwei Jahren Pandemie wird in Dachau an diesem Wochenende wieder in Präsenz an die Befreiung des Konzentrationslagers im Jahr 1945 gedacht. Zu dem Gedenken an die von den Nationalsozialisten ermordeten Gefangenen werden Überlebende aus mehreren Ländern erwartet.

Sorge um ukrainische KZ-Überlebende

Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine rückt dabei die Sorge um die ukrainischen KZ-Überlebenden in den Fokus. Die evangelische Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte hält Kontakt zu zwei Überlebenden des KZ Dachau, die nach wie vor in der Ukraine leben, Vasyl Volodko (97) und Iwan Kutschmin (96).

Einer der beiden hochbetagten Männer stammt aus Charkiw und befindet sich wegen des russischen Bombardements in Lebensgefahr. Einen Krankentransport nach Deutschland und eine Unterbringung in einem deutschen Seniorenheim hätten die beiden Männer bisher aber abgelehnt, hieß es.

Holocaust-Überlebende suchen Schutz in Deutschland

Andere Holocaust-Überlebende sind bereits nach Deutschland geflohen. Drei von ihnen sind bei den Würzburger Ritaschwestern untergekommen. Darunter die 1931 geborene Nadia Oserjanska. Bis auf drei Jahre habe sie ihr gesamtes Leben in Kiew verbracht. Von dort ist sie nun geflohen. Als Jüdin befindet sie sich nun zum zweiten Mal in ihrem 91-jährigen Leben in einer akuten Bedrohungslage.

Der Würzburger Aron Schuster, Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST), sprach Anfang April von etwa 50 Überlebenden der Shoah, die aus der Ukraine bereits in die Bundesrepublik gebracht werden konnten. Sie befänden sich nun in Hannover, München und Nordrhein-Westfalen.

"Natürlich ist das für viele ein ambivalentes Gefühl in das Land zu fliehen, von dem sie vor mehr als 70 Jahren einmal verfolgt worden sind", sagt Aron Schuster, "aber beim überwiegenden Teil überwiegt tatsächlich erst einmal die Dankbarkeit, jetzt einen Schutz zu finden".

77 Jahre Befreiung KZ Dachau - Gedenken am Sonntag

In einem Fürbittgottesdienst an diesem Sonntag soll in der Versöhnungskirche an die beiden KZ-Überlebenden Vasyl Volodko und Iwan Kutschmin namentlich gedacht werden. Am 1. Mai findet zudem in Dachau um 11.30 Uhr die zentrale Gedenkfeier zum 77. Jahrestag der Befreiung statt.