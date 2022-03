Selenskyj fordert erneut ernsthafte Gespräche von Putin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland erneut zu umfassenden Friedensgesprächen aufgefordert. "Ich will, dass mich alle hören, insbesondere in Moskau. Es ist Zeit für ein Treffen, es ist Zeit zu reden", sagte Selenskyi in einer Videobotschaft am frühen Samstagmorgen. Er möchte "ernsthafte und faire" Gespräche "ohne Verzögerung".

Die territoriale Integrität der Ukraine müsse wieder hergestellt werden. Russland werde ansonsten Verluste erleiden, für die es Generationen brauche, um sie zu verkraften. Die Ukraine habe stets ihre Bereitschaft gezeigt, ohne Verzögerungen ehrliche Gespräche über Frieden und Sicherheit zu führen.

Selenskyj bekräftigte seine Forderung nach direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine Friedenslösung.

Derzeit gibt es zwar Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe, aber diese haben bislang nicht zu Ergebnissen geführt.

"Russland wird für Kriegsverbrechen bezahlen"

Der Präsident der Ukraine warf Russland erneut vor, Hilfslieferungen in belagerte Städte zu verhindern. Das sei ein Kriegsverbrechen und Russland würde dafür bezahlen. Er habe noch keine Erkenntnisse über mögliche Todesopfer nach dem Angriff auf ein Theater in Mariupol. Bislang seien 130 Menschen aus den Trümmern gerettet worden. Russland bestreitet den Angriff.

EU-Kommission spricht von "apokalyptischen Zuständen"

Nach Selenskyjs Angaben konnten bisher 180.000 Menschen aus den umkämpften Städten in Sicherheit gebracht werden, 9.000 davon allein gestern in Mariupol. Russische Truppen versuchten weiter, die Hafenstadt zu stürmen. Nach Angaben des Generalstabs hat das ukrainische Militär inzwischen den Zugang zum Asowschen Meer verloren.

Die EU-Kommission warnt derweil vor einer Hungersnot in der Ukraine. Der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic sprach von apokalyptischen Zuständen in den belagerten Städten: Es gebe keine Nahrung, kein Wasser, keine medizinische Versorgung und keinen Ausweg, sagte er der Welt am Sonntag.