Ukrainer in Bayern: in Sorge um ihre Angehörigen

Roman Moroz lebt seit fast 30 Jahren in München. Geboren ist der 50-jährige Ingenieur in Kiew, zehn Autostunden weiter östlich. Erst vor zwei Wochen hat er dort seine Mutter besucht. Seit ihrer Corona-Infektion liegt Oma Lila im Pflegeheim. Zur Sorge um die Gesundheit kommt nun noch die Angst vor einem Krieg.

Täglich telefonieren sie. Heute hat die Mutter gefragt: Was passiert mit mir, wenn wir angegriffen werden? Wohin werde ich evakuiert? Daraufhin schüttelt Roman Moroz nur traurig den Kopf: Im Kriegsfall wird sein Bruder an die Front müssen und er selbst wird nicht mehr hinfliegen können. Auch sein Schwager in Lemberg will für sein Land kämpfen, "mit kühlem Kopf und scharfem Messer", wie der 31-Jährige am Telefon sagt.

Distanz zu russischen Bekannten

Seit der russischen Militär-Invasion auf der Halbinsel Krim 2015, seitdem sich russische und ukrainische Soldaten gegenüberstehen, lebt Familie Moroz in täglicher Sorge um ihre Angehörigen. "Wir stehen mit den Nachrichten auf, wir schlafen mit ihnen ein." Vor der Annexion der Krim hatte Roma Moroz viele russische Freunde – danach hat er alle Kontakte beendet. Seine vierjährige Tochter Jana spielt zwar oft mit einer russischen Nachbarstochter, am liebsten Prinzessin. Doch ihre Eltern vermeiden politische Gespräche.

Rückhalt durch deutsche Freunde und Kollegen

Eigentlich wollte Roman Moroz als Student nur für einen Sommer in Bayern bleiben – heute lebt er hier mit seiner Familie. Auch seine ukrainische Frau Solomija, eine Röntgenassistentin, hat er in München kennengelernt. Was das Ehepaar besonders freut: Sie bekommen zurzeit sehr viele Nachrichten und Anrufe aus ihrem deutschen Freundeskreis. "Dafür bin ich sehr dankbar, für das Interesse an unserer Situation, für das Mitgefühl" sagt Solomija Moroz. Ihrem Eindruck nach nähmen viele ihrer Kollegen Anteil an ihren Sorgen. Viele würden sich nach ihrer Wahrnehmung der angespannten Lage erkundigen.

Unzufrieden mit Begriff "Ukraine-Konflikt"

Wie in den internationalen Medien über die Situation an der ukrainisch-russischen Grenze berichtet wird, ärgert Roman Moroz manchmal. Die Schlagzeile Ukraine-Konflikt sei falsch. Für ihn sei nur der Begriff Russland-Ukraine-Konflikt korrekt. Das hätte auch Bundespräsident Steinmeier kürzlich so dargestellt: Auf der einen Seite gäbe es einen Aggressor – auf der anderen Seite die Opfer. Dazu würde die Ukraine zählen, stellvertretend für die gesamte zivilisierte Welt, für die Demokratie. Dass Putin nun einen teilweisen Truppenrückzug angekündigt hat, beruhigt den 50-Jährigen Familienvater nicht.

Für den Frieden demonstrieren

Um die deutsche Gesellschaft auf die politische Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen, zeigt Familie Moroz Flagge. Sie gehen demonstrieren, auf dem Marienplatz, vor der bayerischen Staatskanzlei. "Wir wollen uns sichtbar machen, damit die Welt sieht: Die Ukraine wünscht sich Frieden und Demokratie."

Stolz zeigen sie ihre gelb-blauen Fahnen, diese haben sie auch in ihr Küchenfenster daheim in Unterschleißheim gestellt. Auch die vierjährige Tochter erlebt die Sorge um die Angehörigen in der Ukraine mit, sieht die Nachrichten im Fernsehen. Doch die Eltern versuchen, das Thema eher fern von ihr zu halten. Mutter Solomija ist schwanger, im Juli bekommt Jana ein Schwesterchen. Familie Moroz hofft auf Frieden. Damit ihre Oma und alle Verwandten in der Ukraine das neue Familienmitglied dann auch bald persönlich kennenlernen können.