Ukraine zerstört offenbar Stützpunkt von Wagner-Söldnern

Putin will Donbass Schritt für Schritt "befreien"

Unterdessen hat der russische Präsident Putin das Ziel einer kompletten Einnahme des Donbass bekräftigt. Die russische Armee erfülle in den "Volksrepubliken Donezk und Luhansk" ihre Aufgaben, sagte der Kremlchef am Montag auf einer Rüstungsmesse bei Moskau vor internationalen Gästen.

Während die Ukraine Russland schwerste Kriegsverbrechen und eine blutige Besatzerpolitik vorwirft, behauptete Putin einmal mehr, dass "der Boden des Donbass Schritt für Schritt befreit wird" von ukrainischen Nationalisten. Putin hatte im Februar die ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk gegen internationalen Protest als unabhängige Staaten anerkannt und den Krieg begonnen.

Dass Russlands Kriegsziele aber über den Donbass hinausgehen, hatte Außenminister Sergej Lawrow erst vor wenigen Wochen bekräftigt. Es gehe auch um die südukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja und "eine Reihe anderer Territorien", sagte er in einem Interview. Zudem bekräftigte er bei einem Besuch in Ägypten, dass Moskau die Regierung in Kiew stürzen will.

Selenskyj wendet sich an Russen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief unterdessen die Bevölkerung Russlands auf, ihre Stimme zur Unterstützung der Ukraine zu erheben. "Das Böse findet in einem solchen Maßstab statt, dass Schweigen einer Mitschuld gleichkommt", sagte er in seiner Videoansprache am Sonntag. "Wenn Sie die russische Staatsbürgerschaft haben und schweigen, bedeutet dies, dass Sie nicht kämpfen, was bedeutet, dass Sie das unterstützen." Im Unterschied zu früheren Appellen an die Bevölkerung des kriegführenden Nachbarlandes sprach der Präsident sie aber nicht auf Russisch, sondern auf Ukrainisch an.

Umfragen zufolge unterstützt eine Mehrheit der Russen den Kurs von Präsident Wladimir Putin. Die Aussagekraft ist aber unsicher. Offene Kritik am Krieg wird vom russischen Machtapparat streng bestraft. In vielen EU-Ländern, vor allem im Osten, wird die Forderung lauter, Russen keine Visa mehr für Reisen in die EU zu erteilen.