Ukraine weist Putins Plan für Pufferzone zurück

Die Ankündigung des russischen Präsidenten, eine "Pufferzone" an der ukrainisch-russischen Grenze einrichten zu wollen, hat die Ukraine entschieden zurückgewiesen. Nach seinem gestrigen Besuch in der monatelang teils von ukrainischen Truppen eingenommenen westrussischen Region Kursk hatte Putin einer Sicherheitszone "entlang der Grenze" angekündigt. Wo genau die Zone verlaufen soll, wie lang sie sein und wie tief in die Ukraine sie reichen soll, sagte er zunächst nicht.

Ukraine: "Klare Absage an Friedensbemühungen"

Die Ukraine sieht in den Plänen des Kremlchefs einen weiteren Beweis dafür, dass Russland kein Interesse an Frieden hat. "Diese neuen aggressiven Forderungen sind eine klare Absage an Friedensbemühungen und zeigen, dass Putin der einzige Grund für das andauernde Töten ist und bleibt", schrieb Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform "X". Der ukrainische Außenminister erklärte, Putin müsse mehr Druck bekommen, um diesen Krieg zu beenden.

Derweil bekräftigte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, das Interesse der Ukraine bestehe nicht darin, den Krieg zu verlängern. Die Ukraine sei bereit, die schnellstmöglichen Schritte für eine echte Waffenruhe und den Aufbau einer neuen Sicherheitsarchitektur zu unternehmen. "Was wir brauchen, ist die reziproke Bereitschaft von Russland - und die gibt es derzeit nicht, und ohne globalen Druck wird sich das nicht ändern."

Streit um Belagerung von westrussischer Region Kursk

Putin hatte die Region Kursk nach dem Einmarsch ukrainischer Truppen im August vorigen Jahres für befreit erklärt und die Region besucht. Dabei kündigte er auch an, baldmöglichst ein umfassendes Programm auszuarbeiten, um den Wiederaufbau der durch Kämpfe betroffenen Grenzregionen einzuleiten. Neben den Gebieten Kursk und Belgorod geht es dabei auch um die Region Brjansk. Die grenznahen Regionen stehen fast täglich unter Beschuss der ukrainischen Seite, die vor allem Drohnen einsetzt.

Die Ukraine widerspricht den russischen Darstellungen, wonach Kursk wieder unter russischer Kontrolle sei. Präsident Selenskyj betonte in den vergangenen Tagen mehrmals, dass seine Truppen noch Stellungen im Gebiet Kursk und in der benachbarten Region Belgorod hielten. Selenskyj hatte die Angriffe auf russisches Staatsgebiet damit begründet, dass Kiew sich dadurch bei künftigen Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts, in eine bessere Position bringen könne.

Selenskyj wollte Pufferzone auf russischem Boden

Russland hatte unlängst erklärt, Kiew sei mit dem Vorhaben, Moskau auf diese Weise unter Druck zu setzen, gescheitert. Im August hatte Selenskyj als konkretes Ziel für den Vorstoß seiner Truppen in der Region Kursk ebenfalls "die Schaffung einer Pufferzone auf dem Territorium des Aggressors" genannt.

Russland meldete derweil einen ukrainischen Raketenangriff auf die Kleinstadt Lgow im Grenzgebiet Kursk. Die Zahl der verletzten Zivilisten sei auf 16 gestiegen, berichtete die russische Nachrichtenagentur "Tass" unter Berufung auf Behördenangaben. Vier der Verletzten seien in einem ernsten Zustand. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Mit Informationen von dpa.