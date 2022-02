Ukraine: Wehrexperte hält deutsche Waffenlieferungen für möglich

Die Bundesregierung halte sich an den Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in den ARD-Tagesthemen. Mit Blick auf die Ukraine und geforderte Waffenlieferungen machte Scholz deutlich, dass es eine falsche Entscheidung wäre, das jetzt zu ändern.

Waffen für die Kurden, Rüstungsexporte nach Ägypten

Doch es gibt Zweifel, ob diese Haltung sich dauerhaft wirklich durchsetzt. Aus politischem Kalkül werde oft genug vom Grundsatz abgewichen, sagte der Wehrexperte Thomas Wiegold im BR24-Interview "Thema des Tages". So sei im vergangenen Jahr der größte Teil deutscher Rüstungsexporte nach Ägypten gegangen, obwohl das Land in den Jemen-Krieg verwickelt sei. Und vor Jahren habe man zudem Panzerabwehrraketen an die Kurdenmilizen im Irak geliefert, damit diese gegen die Terrorgruppe IS vorgehen konnten, sagte Wiegold.

Ob es jetzt auch eine vergleichbare Ausnahme für die Ukraine geben könnte, sei eine Grundsatzfrage der Politik: "Deutsche Waffenlieferungen für die Ukraine waren bisher immer eine Garantie dafür, dass der Gesprächsfaden zwischen Deutschland und Russland zumindest beeinträchtigt, wenn nicht gekappt wird. Ob das in der aktuellen Situation auch eine Rolle spielt, das müsste politisch vielleicht neu bewertet werden", betonte Wiegold.

Wiegold: Ukraine kann Russland nicht aufhalten

Einen Einmarsch der russischen Truppen werde die Ukraine nicht stoppen können: "Allein schon aus der zahlenmäßigen Übermacht der russischen Streitkräfte, aber auch aus Gründen des Waffenmaterials. Was der Ukraine zum Beispiel fehlt sind Flugabwehr-Geschütze."

Allerdings: Selbst wenn die Bundesregierung wollte - so einfach wäre es gar nicht, die Ukraine militärisch auszustatten, sagte der Wehrexperte: Bei den Ausstattungs-Wünschen der Ukraine gehe es "oft genug um Dinge, die Deutschland nicht einfach mal eben liefern kann, weil sie bei der Bundeswehr nicht da sind."

Als Beispiel nennt Wiegold, der auch den Blog "Augen geradeaus!" betreibt, digitale Funkgeräte, die auf der Wunsch-Liste der Ukraine stehen. "Solche digitalen Funkgeräte sind in der Bundeswehr absolute Mangelware."