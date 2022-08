Ukraine warnt Russland vor Angriffen an Unabhängigkeitstag

Die Ukraine warnt Russland vor verstärkten Angriffen rund um den Unabhängigkeitstag des Landes am Mittwoch. Dies hätte eine entschlossene Reaktion zur Folge, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag vor Journalisten in Kiew.

Auch westliche Regierungen sind besorgt, dass Russland zu dem Jahrestag, an dem zugleich der Krieg seit sechs Monaten tobt, die Angriffe intensivieren und auch die Hauptstadt Kiew erneut angreifen könnte. Die USA riefen ihre Landsleute auf, die Ukraine zu verlassen. Es gebe Hinweise, dass die russischen Streitkräfte verstärkt zivile und staatliche Infrastrukturen unter Beschuss nehmen könnten.

Selenskyj droht mit "starker Antwort"

Auf die Frage, wie die Ukraine auf einen möglichen russischen Raketenangriff auf Kiew reagieren werde, verwies Selenskyj auf die Gleichberechtigung aller Städte und Regionen. Auf einen Angriff auf die Hauptstadt werde genauso reagiert wie auf aktuelle Angriffe andernorts. "Für mich als Präsident und für jeden Ukrainer sind Kiew, Tschernihiw, der Donbass alles dasselbe."

Dort lebten überall Ukrainer, sagte Selenskyj und nannte darüber hinaus auch die zuletzt stark umkämpften Städte Charkiw und Saporischschja. "Sie werden eine Antwort erhalten, eine starke Antwort", sagte Selenskyj. "Ich möchte das jeden Tag sagen - diese Antwort wird zunehmen, sie wird stärker und stärker werden."