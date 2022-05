Ukraine: Wären Landwirte bereit für einen EU-Beitritt?

Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas: Die Landwirtschaftsfläche ist rund zweieinhalbmal so groß wie in Deutschland, und die Ukraine exportiert große Mengen an Getreide, Soja, Sonnenblumen und Raps in alle Welt. Derzeit sind die Exporte blockiert, doch nach dem Krieg sollte die Ukraine so schnell wie möglich Mitglied in der EU werden – sagt Mariya Yaroshko, Agrarwissenschaftlerin, Tierärztin und Juristin. Die Ukrainerin hat unter anderem in Weihenstephan und Gießen studiert und arbeitet in Kiew beim Projekt "Deutsch-Ukrainischer Agrarpolitischer Dialog". Unterstützt und finanziert wird das Projekt seit 2006 von den Landwirtschaftsministerien beider Staaten.

EU-Agrarpolitik: Kompliziert, aber nicht abschreckend

Obwohl Bauern in Deutschland und anderen EU-Ländern über zu viel Vorschriften und Bürokratie im Agrarbereich stöhnen, gibt es auch handfeste Vorteile: Flächenprämien pro Hektar, sogenannte Direktzahlungen, die für jeden Landwirt ein stabiler Faktor bei der Einkommenssicherung sind. Auch für Landwirte in der Ukraine scheint das attraktiv zu sein, doch es gibt noch viele Herausforderungen, sagt Mariya Yaroshko: "Die Ukraine macht sich schon lange Gedanken bei der Annäherung zur Europäischen Union. Jetzt wird es aktuell und da muss vieles gemacht werden, was die Gesetzgebung angeht. Da leisten wir Unterstützung."

Unterschiedliches Niveau in der Landwirtschaft

2020 waren in Deutschland 0,6 Millionen Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt, in der Ukraine sind es 6,4 Millionen. Doch sind beide Länder vergleichbar? "Natürlich kann man nicht sagen, dass wir auf dem gleichen Stand sind, was alle Regelungen angeht. Wir wissen, dass in der EU alles viel strenger ist", sagt Mariya Yaroshko. Man arbeite aber bereits seit Jahren daran, sich anzupassen. In Bezug auf moderne Landtechnik könne man vielerorts bereits gut mithalten: "Es gibt bei uns in der Ukraine sehr gut entwickelte landwirtschaftliche Betriebe mit allen neuesten Technologien, zum Beispiel Landmaschinen mit Precision Farming."