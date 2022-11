Ukraine: Verwehrte Gepard-Munition und versprochene Winterhilfe

Die Schweiz verbietet Deutschland, Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weiterzugeben. Der Grund: Die Schweiz sei neutral und laut Schweizer Gesetzen dürfen Waffen nicht in Länder exportiert werden, die sich in einem bewaffneten Konflikt befinden.

Darum könne dem entsprechenden Antrag auf den Weiterexport nicht stattgegeben werden, so Wirtschaftsminister Guy Parmelin in einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben an Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Es geht um 12.400 Schuss 35-Millimeter-Munition.

Munition Mangelware

Lambrecht hatte einer ersten abgelehnten Anfrage vom Juni nun noch einmal Nachdruck verliehen mit dem Hinweis darauf, dass in der Ukraine kritische Infrastruktur geschützt werden müsse, damit zum Beispiel Getreide geliefert werden könne.

Als erstes schweres Waffensystem, das Deutschland der Ukraine zusagte, wurden bis September 30 versprochene Flugabwehrpanzer geliefert. Es gibt jedoch nicht genug Munition. Zunächst standen nur rund 60.000 Schuss zur Verfügung, was wegen der hohen Feuerrate der Flugabwehrkanonen vielfach als zu wenig kritisiert wurde.

IAEA: Ukraine hat wohl keine schmutzige Bombe gebaut

Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass die Ukraine eine "schmutzigen Bombe" gebaut habe. Das habe eine Inspektion von drei Standorten in der Ukraine ergeben, sagte IAEA-Direktor Rafael Grossi am Donnerstag. Die Fachleute der IAEA hätten in den vergangenen Tagen alle geplanten Aktivitäten durchführen können und uneingeschränkten Zugang erhalten.

Anlass der Untersuchung waren russische Vorwürfe, wonach Kiew angeblich eine mit radioaktivem Material versetzte Bombe einsetzen wolle. Kiew hatte die Vorwürfe entschieden dementiert und um eine IAEA-Mission gebeten.

Baerbock: Winterhilfe für die Ukraine

Die G7-Staaten wollen der Ukraine mit einer koordinierten Winterhilfe unter die Arme greifen. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kurz vor Beginn der Beratungen im Kreis der Außenministerinnen und Außenminister der G7-Runde im westfälischen Münster angekündigt. Viele andere Länder hätten bereits angekündigt, sich dem anzuschließen.

"Diese Winterhilfe bedeutet auch, dass wir nicht akzeptieren, dass der Frieden und das internationale Recht über den Winter gebrochen werden", betonte Baerbock. Putins Hoffnung darauf, dass der internationale Zusammenhalt über den Winter breche, werde sich nicht erfüllen.

Scholz: Westbalkanstaaten gehören in die EU

Unterdessen haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Spitzen der EU bekräftigt, dass die Westbalkanstaaten eine Perspektive hätten, der EU beizutreten. "Die sechs Staaten des westlichen Balkans gehören in die Europäische Union. Sie sind Teil Europas und Teil der europäischen Familie. Deswegen setze ich mich für die Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten des Westbalkans ein", sagte Scholz am Donnerstag in Berlin bei einem Gipfeltreffen mit den Ministerpräsidenten von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien.