Ukraine: Verteidiger von Mariupol werden nicht aufgeben

Die verbliebenen ukrainischen Kämpfer in Mariupol werden sich nach Angaben der Regierung in Kiew auch nach Ablauf eines russischen Ultimatums nicht ergeben. Die letzten Verteidiger der strategisch wichtigen Hafenstadt "werden bis zum Ende kämpfen", sagte Regierungschef Denys Schmyhal am Sonntag dem US-Fernsehsender ABC. Es sollen sich noch tausende Soldaten in der Stadt verschanzt haben - unter ihnen auch 400 Söldner.

Russland hatte den ukrainischen Kämpfern eine Frist bis Sonntagmittag gestellt, um ihre Waffen niederzulegen und die Stadt zu verlassen. Andernfalls würden sie alle "vernichtet". Die russische Armee gibt an, nach wochenlangen Kämpfen die Kontrolle über Mariupol übernommen zu haben.

Schmyhal: Mariupol ist nicht gefallen

"Nein, die Stadt ist nicht gefallen", betonte Schmyhal nun bei ABC. "Unsere Streitkräfte, unsere Soldaten sind noch immer dort. Sie werden bis zum Ende kämpfen. Während ich zu Ihnen spreche, sind sie noch immer in Mariupol."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wiederholt erklärt, alles für eine Rettung der strategisch wichtigen Stadt tun zu wollen. Zugleich warnte er Russland davor, im Fall einer Tötung der ukrainischen Kämpfer die Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges aufzukündigen. Zum Ärger Russlands hat Selenskyj es bei den Verhandlungen bisher abgelehnt, auf Gebiete zu verzichten.

Humanitäre Lage in Mariupol katastrophal

Mariupol wird seit den ersten Tagen nach dem russischen Einmarsch am 24. Februar belagert. Inzwischen ist die einst über 400.000 Einwohner zählende Stadt im Südosten weitgehend zerstört, die humanitäre Lage ist katastrophal. Mehr als 100.000 Zivilisten in der Stadt sind nach Angaben des Welternährungsprogramms akut von Hunger bedroht.

Russland wirft Ukraine fehlende Bewegung bei Verhandlungen vor

Der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin warf Selenskyj am Sonntag vor, er bewege sich gar nicht bei den Verhandlungen. Er betonte, dass die Ukraine auf ihre Gebiete Luhansk und Donezk, die Kremlchef Wladimir Putin als unabhängige Staaten anerkannt hatte, verzichten müsse.