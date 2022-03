Ukraine-Verhandlungen: Positive Signale - aber weiter Krieg

Gebietsabtretungen für Kiew indiskutabel

Gebietsabtretungen sind für Kiew laut Arachamija weiter indiskutabel. "Wir erkennen nur die Grenzen der Ukraine an, die von der Welt mit Stand 1991 anerkannt sind", betonte der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei. Dabei könne es keine Kompromisse geben. Vor Inkrafttreten eines finalen Abkommens müsste nach ukrainischen Angaben auf dem gesamten Gebiet der Ukraine wieder Frieden herrschen und per Referendum über die Bedingungen eines Abkommens mit Russland entschieden werden.

Präsidentenberater Podoljak sagte, dass die Frage der Krim nach dem Ende der aktuellen Kampfhandlungen innerhalb von 15 Jahren diskutiert werden solle. Ebenso ausgeschlossen von einer aktuellen Friedenslösung solle die Frage des Status der Gebiete Donezk und Luhansk behandelt werden.

Vorschläge werden Putin vorgelegt

Der russische Hauptunterhändler Medinski sagte, Russland sei bereit, "zwei Schritte zur Deeskalation des Konflikts" zu unternehmen. Einer davon betreffe die militärische und einer die politische Ebene. Die ukrainischen Vorschläge würden geprüft, dem Präsidenten Putin vorgelegt "und von uns entsprechend beantwortet". Ein Treffen von Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei nur möglich, wenn die Außenministerien der Länder sich einig seien. Medinski zufolge ist es noch ein weiter Weg zu einer von beiden Seiten annehmbaren Vereinbarung mit der Ukraine.

Türkei sieht Fortschritte

Die türkische Regierung wertete die Ergebnisse der Friedensverhandlungen in Istanbul als deutliche Schritte zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine. Es seien "die bedeutendsten Fortschritte" seit Beginn der Gespräche erzielt worden, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Die schwierigeren Themen würden zu einem späteren Zeitpunkt von den Außenministern beider Seiten besprochen. Er betonte: "Dieser Krieg muss beendet werden."

Eine weitere Verhandlungsrunde am Mittwoch ist derweil nicht vorgesehen. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte der Deutschen Presse-Agentur: Die Verhandlungen in Istanbul seien beendet, sie würden am Mittwoch nicht fortgeführt.

USA und Großbritannien: Nicht Worte, sondern Taten zählen

US-Außenminister Antony Blinken stellte derweil die Ernsthaftigkeit von Moskaus Verhandlungsbemühungen im Ukraine-Krieg in Frage. "Ich habe nichts gesehen, das nahelegt, dass das auf effektive Art vorwärts geht, weil wir keine Zeichen wirklicher Ernsthaftigkeit gesehen haben", sagte er bei einem Besuch in Marokko. Es gebe das, was Russland sage, und das, was Russland tue. "Wir konzentrieren uns auf letzteres", betonte Blinken. Russlands Gewalt gegen die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung dauere an.

Auch ein Sprecher des britischen Regierungschefs Boris Johnson stellte klar: "Wir werden Putin und sein Regime an seinen Taten messen und nicht an seinen Worten." Nötig sei ein vollständiger Rückzug der russischen Truppen von ukrainischem Gebiet.

