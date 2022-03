Ukraine-Verhandlungen: Gift-Anschlag auf Abramowitsch?

Bei Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ist der russische Unternehmer und Multi-Milliardär Roman Abramowitsch offenbar Opfer eines Giftanschlags geworden. Betroffen sind einem Bericht des "Wall Street Journals" auch zwei ukrainische Unterhändler.

Wie die Zeitung unter Berufung auf Insider meldete, klagten Abramowitsch und zwei hochrangige Vertreter der ukrainischen Delegation über gerötete Augen, die anhaltend und schmerzhaft tränten, sowie über sich abschälende Haut im Gesicht und an den Händen. Sie seien nicht in Lebensgefahr, inzwischen gehe es ihnen besser, hieß es.

Das Recherchenetzwerk Bellingcat bestätigte, dass drei Verhandlungsmittglieder nach dem Treffen in Kiew in diesem Monat an Vergiftungssymptomen litten. Diese würden auf chemische Kampfstoffe hindeuten, so die Erkenntnisse von Bellingcat.