US-Parlament billigt 40-Milliarden-Dollar-Hilfe für Ukraine

Das US-Repräsentantenhaus hat ein neues Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 40 Milliarden Dollar (rund 38 Milliarden Euro) bewilligt. Damit erhält das von Russland angegriffene Land sogar sieben Milliarden Dollar mehr, als von Präsident Joe Biden im April beantragt.

Das Paket aus militärischer und humanitärer Hilfe fand in der Parlamentskammer breiten überparteilichen Rückhalt. Neben militärischem und ökonomischem Beistand für die Ukraine sieht es Hilfen für Verbündete der USA in Osteuropa, eine Aufstockung der an die Ukraine gelieferten Waffen sowie fünf Milliarden Dollar für die Bekämpfung weltweiter Lebensmittelengpässe als Folge des Ukraine-Kriegs vor.

Rückhalt für die Ukraine

Für das neue Hilfspaket stimmten alle Abgeordneten der Demokraten und fast drei von vier Republikanern im Repräsentantenhaus. Die Debatte vor dem Votum spiegelte die von beiden Parteien geteilte Haltung wider, dass für die USA mehr auf dem Spiel stehe als der Rückhalt für die Ukraine.

"Das ukrainische Volk, sie brauchen uns, sie sind dringend auf unsere Unterstützung angewiesen", sagte die demokratische Abgeordnete Rosa DeLauro aus Connecticut. "Wladimir Putin und seine Kumpanen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Dieses Gesetz tut dies, indem die Demokratie geschützt, die russische Aggression begrenzt und unsere eigene nationale Sicherheit gestärkt wird."

US-Beitrag steigt insgesamt auf fast 54 Milliarden Dollar

Die texanische Republikanerin Kay Granger betonte, dass China, der Iran und Nordkorea die Reaktion der USA auf die russische Invasion der Ukraine genau verfolgten. Vor diesem Hintergrund müsse Amerika der Welt zeigen, dass es fest an der Seite seiner Verbündeten stehe und das Nötige tun werde, um US-Interessen im Ausland zu schützen.

Mit dem neuen Gesetzespaket steigt der US-Beitrag an die Ukraine auf fast 54 Milliarden Dollar. Dies umfasst Hilfen im Umfang von 13,6 Milliarden Dollar, die der Kongress schon im März bewilligt hatte.

Senat muss noch über das Hilfspaket abstimmen

Nach dem klaren Votum im Repräsentantenhaus ist nun der Senat am Zug. Auch dort haben Mitglieder beider Parteien die Notwendigkeit betont, schnell zugunsten der Ukraine zu handeln. Unklar ist aber, wann der Senat abstimmt. Auch Änderungen am Paket seien noch möglich, sagte der republikanischer Minderheitsführer der Kammer, Mitch McConnell.

Er bestand auf einem Gesetz mit einem eng umrissenen Rahmen. Es müsse frei von sachfremden Inhalten sein und direkt darauf abzielen, den Ukrainern zu helfen, den Krieg zu gewinnen, forderte McConnell.

Fast neun Milliarden Dollar sind Wirtschaftshilfe

Das vom Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetz umfasst sechs Milliarden Dollar für die Bewaffnung und Schulung der ukrainischen Truppen, 8,7 Milliarden für die Aufstockung des US-Waffenarsenals für das Land sowie 3,9 Milliarden für in der Region stationierten US-Truppen.

Vorgesehen sind auch 8,8 Milliarden Dollar an ökonomischer Hilfe für die Ukraine. Das Land und Verbündete sollen zudem mit vier Milliarden Dollar unterstützt werden, um Waffen und Ausrüstung zu finanzieren. 900 Millionen Dollar sind für Unterkünfte, Bildungsmöglichkeiten und andere Hilfen für ukrainische Flüchtlinge in den USA gedacht.

