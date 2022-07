Ukraine und Russland: Erster Durchbruch bei Getreide-Exporten

Die Gespräche über Getreideausfuhren aus der Ukraine waren erfolgreich. Das meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Verteidigungsminister Hulusi Akar. Demnach haben sich die Delegationen aus Russland, der Ukraine, der Türkei und der Uno in ihren Verhandlungen in Istanbul geeinigt.

Kommende Woche sollen sich die russische und die ukrainische Delegation erneut in der Türkei treffen, Einzelheiten überprüfen und eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, so Akar.

Guterres: "Ein wichtiger Schritt"

UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnete die Abmachung vor Journalisten in New York als einen "wichtigen und weiteren Schritt". Details teilte Guterres zunächst nicht mit: Es sei "noch mehr technische Arbeit notwendig sein, damit sich der heutige Fortschritt materialisiert."

Minenfreie Korridore unter gemeinsamer Kontrolle

Türkischen Angabe zufolge hat man sich darauf verständigt, in Istanbul ein sogenanntes Koordinierungszentrum einzurichten, in dem alle Parteien vertreten sind. Außerdem wurden nach Angaben Akars gemeinsame Kontrollen der Schiffe in den Abfahrts- und Ankunftshäfen vereinbart.

Russland will sicherstellen, dass die Ukraine nicht über den Seeweg neue Waffen bekommt. Zudem sollen sichere Routen für die Schiffe markiert werden, das heißt, es werden minenfreie Korridore vor ukrainischen Häfen ausgewiesen.

Hoffnung auf Dämpfung der Hungerkrise

In ukrainischen Häfen stecken wegen des Krieges Schätzungen zufolge etwa 20 Millionen Tonnen Getreide fest. Die internationale Gemeinschaft fordert von Russland seit Wochen, ihren Export zu ermöglichen. Die Ukraine beklagt, dass die russische Kriegsmarine ihre Häfen im Schwarzen Meer blockiere - was Russland abstreitet.

Auf Russland und die Ukraine entfallen fast ein Drittel der weltweiten Weizenlieferungen. Hauptabnehmer sind normalerweise Staaten des Nahen Ostens und nördlichen Afrikas. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt schon vor der größten Hungersnot seit Jahrzehnten.

Mit Material von dpa und Reuters.