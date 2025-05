Ukraine: Trump fragt sich, "was zum Teufel mit Putin los ist"

Trump warnt Russland vor "Untergang"

Trump warnte davor, dass jeder Versuch Moskaus, im Zuge seiner Invasion in dem Nachbarland das gesamte ukrainische Territorium zu erobern, zum "Untergang" Russlands führen werde. Er selbst habe "immer gesagt, dass er die ganze Ukraine will, nicht nur ein Stück davon", erklärte Trump mit Bezug zu Putin. "Vielleicht erweist sich das als richtig, aber wenn er das tut, wird es zum Untergang Russlands führen."

Bereits zuvor hatte sich der Republikaner zunehmend verärgert über den Kreml-Chef geäußert. "Ich bin nicht glücklich damit, was Putin macht", sagte Trump am Sonntag vor Journalisten. "Er tötet viele Menschen, und ich weiß nicht, was zum Teufel mit Putin los ist", sagte er am Sonntag vor seinem Rückflug aus New Jersey nach Washington. Weiter sagte er mit Blick auf Putin: "Ich kenne ihn schon lange und bin immer gut mit ihm ausgekommen. Aber er schickt Raketen in Städte und tötet Menschen, und das gefällt mir überhaupt nicht."

13 Tote am Wochenende durch russische Luftangriffe

Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht erneut mit großen Schwärmen von Drohnen angegriffen. Am frühen Morgen warnte die ukrainische Luftwaffe auf der Plattform Telegram zudem vor neuen Angriffen der strategischen Luftwaffe Russlands mit Marschflugkörpern. Der Luftalarm wurde daraufhin auf das ganze Land ausgeweitet.

In der Nacht zum Sonntag gab es russische Angriffe mit 69 Raketen und 298 Kampfdrohnen. Bei den Angriffen am Wochenende wurden 13 Menschen getötet. Die neuen Angriffe ereigneten sich vor dem Hintergrund des größten Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine seit dem Beginn des Kriegs vor gut drei Jahren, der am Sonntag abgeschlossen wurde.

Mit Material von AFP und dpa