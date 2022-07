Ukraine: Trotz Getreideabkommen beschießt Russland Odessa

Ukraine: Russland schuld an globaler Lebensmittelkrise

Der Sprecher des Außenministeriums in Kiew, Oleh Nikolenko, sagte, mit seinen Raketen spucke der russische Präsident Wladimir Putin UN-Generalsekretär António Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ins Gesicht. Sollte das Abkommen nicht umgesetzt werden, trage Russland die Verantwortung für die globale Lebensmittelkrise.

Das Außenministerium in Kiew ruft die Uno und die Türkei auf, sicherzustellen, dass Russland seine Zusagen für einen sicheren Getreideexport erfüllt.

Scharfe Kritik aus Washington und Berlin

Die US-Botschafterin in Kiew wertet den Angriff auf Odessa als ungeheuerlich und fordert, Russland müsse zur Rechenschaft gezogen werden. "Der Kreml fährt fort damit, Grundnahrungsmittel als Waffe einzusetzen", erklärte Bridget Brink über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) twitterte: "Das ist so furchtbar. Gestern so viel Hoffnung wegen des Abkommens. Heute Angriffe auf #Odesa. Gestern bin ich im #Hafen gewesen, durch die Stadt gelaufen, mit so vielen geredet, einem Hochzeitspaar gratuliert. Hoffe so sehr, es geht allen gut. Was ist die Unterschrift noch wert?"