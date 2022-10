Ukraine-Ticker: Ukrainische Armee stößt 50 Kilometer vor

06.30 Uhr: Ukrainische Armee stößt 50 Kilometer vor

Die ukrainische Armee ist bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes tief in den Rücken der russischen Besatzungstruppen vorgedrungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Donnerstagabend die Rückeroberung der Kreisstadt Balaklija im Gebiet Charkiw.

Die Kleinstadt Balaklija, die vor dem Krieg etwa 27.000 Einwohner hatte, war mehrere Monate von russischen Truppen besetzt gewesen. Als Beleg für die Rückeroberung veröffentlichte Selenskyj ein Video, gedreht mutmaßlich auf dem Rathaus. Vor der blau-gelben ukrainischen Fahne erstattete ein Soldat dem Präsidenten Bericht über die Einnahme der Stadt.

Nach Angaben des Generalstabs in Kiew sind die ukrainischen Truppen bereits etwa 50 Kilometer nach Osten vorgestoßen. Der Angriff läuft über Balaklija hinaus in Richtung der Stadt Kupjansk. Dort ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, über den Russland seine Truppen beim Angriff auf den Donbass versorgt. In Kupjansk ordnete die Besatzungsverwaltung die Evakuierung von Frauen und Kindern an.

Die russische Militärführung sei von der Attacke bei Balaklija offenbar überrascht worden, analysierte der US-Militärexperte Michael Kofman auf Twitter. "Die russischen Kräfte waren zu weit verteilt." Es gebe dort kaum Reserven. Im Unterschied zu dem schnellen Vorstoß im Osten scheine die Ukraine bei ihrer anderen Gegenoffensive im Süden im Gebiet Cherson sehr systematisch vorzugehen.

02:37 Uhr: Washington verhängt Sanktionen gegen iranischen Drohnen-Lieferanten

Die USA haben Sanktionen gegen einen iranischen Lieferanten von Kampfdrohnen an Russland verhängt. Wie das Finanzministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, wurde die in Teheran ansässige Firma Safiran Airport Services auf eine US-Sanktionsliste gesetzt. Washington hatte zuvor unter Berufung auf Geheimdienstinformationen berichtet, dass Russland im Iran unbemannte Drohnen für seinen Krieg in der Ukraine kaufen wolle.

Nach Angaben des US-Finanzministeriums hatte die Firma Safiran russische Militärflüge zwischen dem Iran und Russland koordiniert, darunter auch die zu den Drohnen. Ende August hatte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums gesagt, dass Russland die ersten von mutmaßlich "hunderten" von Drohnen erhalten habe, dass viele von ihnen aber fehlerhaft seien.

Das US-Finanzministerium verhängte nun auch Sanktionen gegen drei iranische Firmen, die an der Entwicklung und Herstellung von Drohnen beteiligt sein sollen. Sie sollen auch Verbindungen zu den mächtigen Iranischen Revolutionsgarden haben. Die Sanktionen sehen neben dem Einfrieren von Vermögen auch vor, dass keine Geschäfte mehr mit den betroffenen Firmen gemacht werden dürfen. Washington warnte zudem Firmen anderer Länder vor einer Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.