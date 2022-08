42 Staaten fordern Abzug Russlands aus AKW Saporischschja

Die Lage rund um das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine bleibt weiter angespannt: In der nahe gelegenen Stadt Enerhodar schlugen am Sonntag erneut Artilleriegeschosse ein. Das teilten russische wie ukrainische Quellen mit. Beide Seiten machten jeweils die andere für den Beschuss verantwortlich. Übereinstimmend wurde berichtet, dass ein Zivilist getötet worden sei.

Der Bürgermeister von Enerhodar, Dmytro Orlow, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Risiko einer atomaren Katastrophe "wächst jeden Tag". Was dort passiere, sei "regelrechter nuklearer Terrorismus." Orlow warnte: "Das kann jederzeit unvorhergesehen enden." Die Lage sei riskant und es gebe keinen Deeskalationsprozess.

Auch die internationale Gemeinschaft ist besorgt wegen der Sicherheitslage im größten Kernkraftwerk Europas, das seit März von russischen Truppen besetzt ist. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sollen das AKW inspizieren. Die Vereinten Nationen, Russland und die Ukraine können sich aber nicht über die Modalitäten des Besuchs einigen.

Russischer Diplomat sieht UN in Pflicht

Moskau sieht die Uno am Zug: Es sei Aufgabe des UN-Sekretariats, "grünes Licht für einen Besuch des AKW von Experten und Expertinnen der Internationalen Atomenergie-Organisation zu geben", sagte der russische Diplomat Michail Uljanow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Die IAEA könne sich dann selbst um die "Modalitäten der Reise in die Unruheregion" kümmern.

Dem Vernehmen nach hatten die UN eine Reise von IAEA-Chef Rafael Grossi nicht nur aus Sicherheitsgründen bisher nicht erlaubt, sondern auch weil es Streit um den Reiseweg gibt. Grossi könnte zum Ärger der Ukraine etwa unter russischem Schutz über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anreisen.

Man habe sehr eng mit der IAEA zusammengearbeitet und den Besuch vorbereitet, sagte Uljanow. Aber: "Das UN-Sekretariat hat ihn im letzten Moment blockiert, ohne die Gründe dafür zu erklären".

42 Staaten fordern Abzug russischer Truppen aus AKW

Die Ukraine und Russland werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, Europas größtes Kernkraftwerk zu beschießen und damit eine atomare Katastrophe heraufzubeschwören.

Den sofortigen Abzug russischer Truppen aus dem besetzten Atomkraftwerk forderten unterdessen 42 Staaten und die EU in einer Erklärung in Wien. "Die Stationierung von russischen Militärs und Waffen in der Atomanlage ist inakzeptabel", hieß es in der Erklärung. Russland verletze die Sicherheitsprinzipien, auf die sich alle Mitgliedsländer der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEA) verpflichtet hätten.

Die Kontrolle über das AKW müsse den befugten ukrainischen Behörden übergeben werden. Dann könnten Experten der IAEA ihre Aufsichtspflicht über die Arbeit der Ukrainer wahrnehmen. Russland müsse vollständig aus der Ukraine abziehen und den "durch nichts provozierten oder gerechtfertigten Angriffskrieg" gegen das Nachbarland beenden.

Die Forderung wurde im Namen der EU und aller ihrer Mitgliedsländer erhoben. Zudem unterzeichneten die USA, Großbritannien, Norwegen, Australien, Japan, Neuseeland und andere Länder.