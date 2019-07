Ukraine: Selenskyj-Partei geht als Favorit in die Parlamentswahl

Die Parlamentswahl heute könnte zur größten Erneuerung des ukrainischen Parlaments seit der Unabhängigkeit des Landes vor rund 30 Jahren werden. Umfragen zeigen schon jetzt: die Partei des neuen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj liegt weit vorne. Damit hätte der Anfang 40-Jährige eine ausgezeichnete Machtbasis im Parlament. Ganz anders als jetzt, wo sich die Abgeordneten ständig gegen ihn stellen.

Selenskyj will das Establishment ersetzen

In einer einer Videobotschaften auf Facebook erklärt der neue Präsident während er Auto fährt, er wolle ein Ende machen mit der Tradition der Absprachen, der politischen Streitereien und dem Verkauf von Posten.

"Ich will normale ehrliche Menschen in der Regierung sehen mehr junge frische Menschen kommt es so wie es die Umfragen vorhersagen wird tatsächlich ein großer Teil der alten Garde aus dem Parlament rausfliegen." Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Dann beginnt so etwas wie ein politisches Experiment. Denn die neuen Abgeordneten haben meist keine politische Erfahrung. Die Partei tritt zum ersten Mal bei einer Parlamentswahl an.

Das ist einerseits gut, wenn man die Politik in der Ukraine erneuern will. Andererseits, so warnen Experten, birgt das Risiken. Vor allem bei der Außenpolitik, etwa im Umgang mit Russland, wenn es um den Donbass geht.

Was die Wähler wollen ist klar: Frieden im Donbass im Osten der Ukraine und weniger Korruption sowie geringere Lebenshaltungskosten. Diese Fragen kann aber weder die Regierung noch der Präsident entscheiden. Da haben der Internationale Währungsfonds und der russische Präsident ein gewichtiges Wort mitzureden.

Reicht es für die absolute Mehrheit?

Die Selenskyj-Partei "Diener des Volkes" erwartet zwar eine starke Mehrheit aber für die absolute Mehrheit könnte es knapp werden. Gut möglich dass sie einen Koalitionspartner braucht. Die Partei von Julia Timoschenko steht dazu schon bereit ist aber nicht Favorit. Das ist aktuell die Partei des politisch aktiven und populären Sängers Swjatoslaw Wakartschuk, "Stimme".

Sollte sie es ins Parlament schaffen, wird sie ähnliche Ziele wie die Selenskyj-Partei verfolgen und hat ebenfalls viel unverbrauchte Personal zu bieten. Dann bleibt im ukrainischen Parlament nach der Wahl kein Stein auf dem anderen. So wie sich die meisten Ukrainerin und Ukrainer das wünschen.