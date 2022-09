Ukraine: Scheinreferenden laufen trotz Beschuss weiter

In den von Moskau besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine ziehen die Besatzer die Scheinreferenden über einen Beitritt der Regionen zu Russland trotz Beschuss weiter durch. Nach Angaben der pro-russischen Besatzungsbehörden starben im Gebiet Cherson am Sonntag zwei Menschen in einem Hotel bei einem ukrainischen Raketenangriff. In der Stadt Altschewsk im Gebiet Luhansk teilten die Behörden mit, dass in Bombenschutzkellern abgestimmt werden könne.

In der Stadt Enerhodar im Gebiet Saporischschja musste ein Wahllokal wegen massiven Beschusses von ukrainischer Seite an eine andere Stelle verlegt werden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Die international als Bruch des Völkerrechts kritisierten Abstimmungen sind auch im Gebiet Donezk noch bis Dienstag angesetzt.

Russlands Außenminister wies Kritik zurück

Unterdessen nutzte Russlands Außenminister Sergej Lawrow seinen Auftritt bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung am Samstag in New York für einen zornigen Rundumschlag gegen den Westen. Kritik an den nun laufenden Scheinreferenden in mehreren besetzten ostukrainischen Gebieten wies er zurück. Der "Wutausbruch" des Westens sei unbegründet, sagte Moskaus Chefdiplomat. Die Bewohner der Regionen nähmen nur "ihr Land mit, in dem ihre Vorfahren seit Hunderten von Jahren leben". UN-Generalsekretär António Guterres hatte eine mögliche Annexion der Gebiete zuletzt als Verletzung des Völkerrechts bezeichnet.

Eklat um Wahlbeobachter aus Hessen

Im nordhessischen Waldeck-Frankenberg gibt es währenddessen Kritik am Geschäftsführer des regionalen Energieversorgers EWF, Stefan Schaller, weil dieser als Wahlbeobachter die Scheinreferenden begleitet. Medienberichten zufolge soll Schaller von Russland hierzu eingeladen worden sein. Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, forderte am Samstag auf Twitter die Entlassung Schallers. Außerdem werde in der Ukraine ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet werden.