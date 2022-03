Russland setzt Angriffe auf ukrainische Städte fort

Russland hat in der Nacht zum Montag die Angriffe auf ukrainische Städte fortgesetzt. Nach ukrainischen Angaben wurden Vororte im Nordwesten der Hauptstadt Kiew unter Artilleriebeschuss genommen. Außerdem seien Ziele östlich der Hauptstadt beschossen worden, sagte der Chef der Regionalverwaltung im Großraum Kiew, Oleksij Kuleba, am Montag. Ein Stadtrat aus Browary, östlich von Kiew, sei bei Kämpfen dort getötet worden, sagte er im ukrainischen Fernsehen.

Ausweitung der Angriffe Richtung Westen der Ukraine

Kuleba berichtete zudem von nächtlichen Angriffen auf die nordwestlichen Städte Irpin, Butscha und Hostomel. Der Generalstab der ukrainischen Armee erklärte am Montagmorgen, russische Truppen hätten trotz einer Ausweitung der Angriffe Richtung Westen in den vorangegangenen 24 Stunden keine großen Geländegewinne verzeichnet.

Ukrainische Streitkräfte zielten auf russische Stützpunkte in der Ukraine und auf deren logistische Fähigkeiten ab, erklärte der Generalstab bei Facebook. Der Generalstab beschuldigte russische Streitkräfte, Feuerstellungen und militärische Ausrüstung in Kirchen und anderer ziviler Infrastruktur unterzubringen, damit die ukrainischen Streitkräfte nicht zurückschießen könnten. Dies konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden, wenngleich die Nachrichtenagentur AP gepanzerte russische Fahrzeuge in Wohngebieten beobachtet hat.

Tote bei Angriff auf Wohnhaus in Kiew

Ein neunstöckiges Wohnhaus im Norden Kiews wurde am Montagmorgen von Artilleriefeuer getroffen, wobei mehrere Wohnungen zerstört wurden und ein Feuer ausbrach. Die staatliche Notfallbehörde veröffentlichte Bilder von dem Gebäude, aus dem Rauch aufstieg. Ein Berater des Innenministeriums, Anton Geraschtschenko, erklärte, zwei Menschen seien getötet worden, drei weitere seien ins Krankenhaus gebracht und neun vor Ort behandelt worden.

Schwangere stirbt infolge des Angriffs auf Klinik in Mariupol

Ärzte bestätigten zudem den Tod einer schwangeren Frau und ihres Kindes nach dem russischen Luftangriff vom Mittwoch auf eine Entbindungsklinik in der umkämpften Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Die Nachrichtenagentur AP hatte Bilder veröffentlicht, die zeigten, wie die schwangere Frau auf einer Trage zu einem Krankenwagen gebracht wurde.

In einem Krankenhaus näher an der Front, in das die Frau verlegt worden war, hatten Ärzte um das Leben der Mutter und ihres Kindes gekämpft. Als sie realisierte, dass sie ihr Kind verliert, habe die Frau die Ärzte angefleht, sie zu töten, berichteten diese. Das Baby wurde per Kaiserschnitt zur Welt gebracht, habe jedoch "keine Lebenszeichen" aufgewiesen, sagte der Chirurg Timur Marin. Dann hätten sich die Ärzte auf die Frau konzentriert. Wiederbelebungsversuche über 30 Minuten blieben jedoch ohne Erfolg. "Beide starben", sagte Marin.

Selenskyj fordert direktes Treffen mit Putin

In seiner nächtlichen Videoansprache erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, er warte weiter auf ein direktes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Selenskyj sagte, seine Delegation habe den klaren Auftrag, alles zu tun, um sicherzustellen, dass es ein Treffen zwischen den zwei Präsidenten geben werde.

Es gebe täglich Videogespräche zwischen beiden Ländern. Diese seien notwendig, um eine Waffenruhe und weitere humanitäre Korridore zu erwirken. Mit Hilfe von Fluchtkorridoren seien in sechs Tagen mehr als 130.000 Menschen gerettet worden.

Für Montag war eine vierte Gesprächsrunde zwischen ukrainischen und russischen Vertretern per Videokonferenz geplant. Dabei sollte es unter anderem um die Versorgung der unter Beschuss stehenden Städte gehen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. Ein humanitärer Konvoi in die umkämpfte Hafenstadt Mariupol war am Sonntag von Russland blockiert worden. Selenskyj sagte, am Montag werde es einen neuen Versuch geben.

Russische Raketen auf Nato-Gebiet "nur eine Frage der Zeit"

Nach dem schweren russischen Raketenangriff auf ein Militärgelände nahe der polnischen Grenze forderte Selenskyj erneut die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine. Er habe die westlichen Regierungen deutlich über die Gefährdung des Stützpunkts informiert, der ein Zentrum der Zusammenarbeit der ukrainischen Streitkräfte mit der Nato war. Dass dort nur 25 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt nun 35 Menschen getötet und 134 verletzt worden seien, sei ein "schwarzer Tag". Es sei "nur eine Frage der Zeit", bis russische Raketen auch auf Nato-Gebiet einschlügen.

Die Einrichtung einer Flugverbotszone wird von Militärfachleuten als unwahrscheinlich eingeschätzt, da dies zu einer militärischen Konfrontation zwischen der Nato und Russland führen könnte.