Ukraine: Russland nennt erstmals konkrete Kriegsziele

In der Ukraine wird während der orthodoxen Osterfeiertage weiter gekämpft. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland den Vorschlag einer Feuerpause über die Osterfeiertage abgelehnt. Dies zeige, was der christliche Glaube und einer der fröhlichsten und wichtigsten Feiertage den Führern Russlands gelte, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft in der Nacht zum Freitag.

Russland will ganze Südküste der Ukraine

Die russische Armee hat acht Wochen nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre militärischen Ziele konkretisiert. Ein Befehlshaber der russischen Militärführung sagte am Freitag der Agentur Interfax zufolge, dass Russland den kompletten Donbass und auch den Süden der Ukraine einnehmen wolle, um einen Landzugang zur Krim zu bekommen. So könnte die Ukraine jeglichen Zugang zu den Weltmeeren verlieren.

Inzwischen seien allein im Gebiet Donezk 42 Ortschaften von russischen Truppen erobert worden, sagte Olena Symonenko, eine Beraterin im Präsidentenbüro, am Donnerstag im ukrainischen Fernsehen.

Experte: Eroberung der Schwarzmeerküste wird schwer

Um die ganze Schwarzmeer-Küste einzunehmen, fehlen den russischen Truppen noch rund 300 Kilometer. 250 Kilometer haben sie bereits eingenommen, darunter das Gebiet Cherson. Von dort aus sind es noch etwa 120 Kilometer bis in die Millionenstadt Odessa, wo die russischen Truppen besonders harter ukrainischer Widerstand erwarten dürfte. Das Gebiet ist russischsprachig wie der Donbass. Russland sieht das mit Rückgriff auf die Zarenzeit als seine ursprünglichen Gebiete an.

Unklar ist aber, ob die russischen Streitkräfte angesichts vieler Rückschläge überhaupt in der Lage sind, solche Gebiete zu erobern. Für den Süden gibt der ukrainische Militärexperte Oleh Schdanow vorerst Entwarnung. Hier gebe es keine Gruppierung, die erst Mykolajiw, dann Wosnessensk einnehmen und danach bis Odessa gelangen könnte, so der Militärexperte. Die Schwarzmeerflotte könne faktisch keine Landungsoperation durchführen.

Mariupol: Sturm auf eingeschlossene Truppen abgeblasen

In der seit Anfang März eingeschlossenen Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine haben sich die verbliebenen ukrainischen Verteidiger auf das Territorium des Stahlwerks Azovstal zurückgezogen. Den bereits begonnenen Sturm hat Kremlchef Putin jedoch vorerst abgeblasen. Britische Geheimdienstexperten vermuten, dass russische Truppen dabei hohe Verluste zu erwarten hätten.

Satellitenfotos weisen auf Massengrab hin

In der Nähe von Mariupol deuten Satellitenbilder auf ein mögliches Massengrab hin. Der US-Satellitenfotodienst Maxar verbreitete Aufnahmen, die in dem Vorort Manhusch mehrere ausgehobene Grabstellen zeigen sollen. Der Stadtrat von Mariupol und Bürgermeister Wadym Bojtschenko sprechen davon, dass dort bis zu 9.000 Menschen begraben sein sollen. Stadtrat und Bürgermeister sind selbst aber nicht mehr vor Ort. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Selenskyj hat sich zu dem mutmaßlichen Massengrab bisher nicht öffentlich geäußert. Satellitenfotos vom 3. April zeigen weit über 200 mögliche Grabstellen in mehreren Reihen, ausgehoben auf einer Länge von mehr als 300 Metern neben einer Straße.

1.000 Leichen in Kiew gefunden

Seit dem Abzug russischer Truppen vor mehr als drei Wochen sind im Gebiet Kiew nach Polizeiangaben bereits mehr als 1.000 Leichen von Zivilisten gefunden worden.

Auch nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros häufen sich die Anzeichen für Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die russischen Streitkräfte hätten wahllos bewohnte Gebiete beschossen und bombardiert und dabei Zivilisten getötet sowie Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Infrastrukturen zerstört.

Bundesbank: Krieg belastet deutsche Wirtschaft

Nach dem aktuellen Monatsbericht der Bundesbank belastet der Krieg in der Ukraine massiv die Erholung der deutschen Wirtschaft nach der Corona-Krise. Zu Anfang seien die Auswirkungen begrenzt gewesen, so die Bundesbank. Beeinträchtigungen im Außenhandel, gestiegene Energiepreise und erhöhte Unsicherheit belasteten aber Unternehmen und private Haushalte.

Eine Eskalation des Krieges und verschärfte Sanktionen gegen Russland würden die deutsche Wirtschaft laut der Bundesbank hart treffen. Auch die Inflation würde dann noch weiter angeheizt. Dann könnte das reale Bruttoinlandsprodukt dieses Jahres gegenüber dem letzten um knapp zwei Prozent zurückgehen.

Scholz rechtfertigt seine Zurückhaltung bei Lieferung schwerer Waffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will der Ukraine weiter Waffen liefern, bleibt bei schwerem Gerät wie Panzern aber zurückhaltend. In einem Interview mit dem "Spiegel" bekräftigte er, die Nato und Deutschland dürften in dem Konflikt mit Russland nicht Kriegspartei werden - und warnte vor der Gefahr eines Atomkrieges. Die Union drängte auf eine Bundestagsabstimmung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine.