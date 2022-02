Ukraine: Wie Schüler das Überleben im Krieg trainieren

Kiew: Schulen haben oft eigenen Luftschutzbunker

Gerade junge Menschen erleben die angespannte Situation seit acht Jahren als Normalität und vertrauen auf die Erfahrungen und Einschätzungen ihrer Eltern. Viele hoffen einfach, dass nichts passiert, weil sie gar nicht wüssten, wohin sie fliehen sollten.

Die 15-jährige Palina und ihre Familie zum Beispiel glauben nicht, dass die Situation noch ernster werden wird. Die Jugendliche weiß aber wie all ihre Altersgenossen, was im Notfall zu tun ist: "Es ist vielleicht traurig, aber in jeder Schule in Kiew gibt es einen Ort, wo man sich verstecken kann oder sogar einen Bunker."

"In der Schule lernen wir, wie wir uns verstecken müssen"

Auch ihre gleichaltrige Freundin Veronika kennt die Regeln, wenn es zur Katastrophe kommen sollte: "Ab in den Keller in der Schule! Dahin sollen wir dann gehen. Und ich muss ja in die Schule, weil wir oft einen Test schreiben."

Richtig unbeschwert ist der Unterricht in der Ukraine längst nicht mehr, wie der ebenfalls 15-jährige Yaroslav erzählt: "In der Schule schauen wir Videos, in denen uns erklärt wird, wie wir uns in einem Bombenkeller verstecken müssen." Aber offenbar seien viele der früheren Schutzbunker umfunktioniert worden, zum Beispiel in Striptease-Bars.