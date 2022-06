Ukraine, Russland, Klima: Beschlüsse des zweiten G7-Gipfeltags

Nachdem die G7-Gruppe am ersten Gipfeltag unter sich war, wurde die Runde am Montag erweitert: Am Vormittag war per Videoschalte zunächst der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei. Er bedankte sich laut Mitteilung seines Büros für die finanzielle und militärische Unterstützung der G7 - und bat um eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, weitere Waffenlieferungen sowie um Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine. Nötig sei eine Kraftanstrengung, um den Krieg in der Ukraine noch in diesem Jahr zu beenden.

Später trafen dann die Staats- und Regierungschefs der G7-Partnerländer Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika am Schloss Elmau ein. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sie zum Gipfel eingeladen - zu Gesprächen über die Klimakrise sowie die Themen Energiesicherheit und Gesundheit. Zur Gruppe der Sieben (G7) gehören neben Deutschland die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Zudem ist auch die EU als überstaatliche Organisation Mitglied der G7.

In einer weiteren Arbeitssitzung sollte es um Nahrungsmittelsicherheit und Geschlechtergerechtigkeit gehen. Zu dieser sollte zusätzlich UN-Generalsekretär António Guterres zugeschaltet werden.

Im Lauf des Tages veröffentlichten die G7-Staaten zwei schriftliche Erklärung zu ihren Plänen. Die wichtigsten Beschlüsse des Tages im Überblick:

Unterstützung für die Ukraine

Die G7-Staaten sagen der Ukraine im Krieg mit Russland zeitlich unbegrenzte Hilfe zu. Die Gruppe werde die ukrainische Regierung in dem Konflikt unterstützen, "solange es nötig ist", hieß es der G7-Erklärung, die nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj veröffentlicht wurde. Die G7-Länder würden der Ukraine "weiterhin finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung" zukommen lassen, hieß es weiter.

Man habe der Ukraine in diesem Jahr zudem Budgethilfen von 29,5 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Die Finanzminister würden beauftragt, den weiteren Finanzbedarf zu ermitteln. Die Handelsminister wiederum sollten den Abbau der Zölle auf ukrainische Waren prüfen.

Die G7 sicherte der Ukraine Unterstützung beim Wiederaufbau zu. Man sei "bereit, einen internationalen Wiederaufbauplan zu unterstützen", der von der Ukraine in enger Abstimmung mit bilateralen und multilateralen Partnern ausgearbeitet werde. Ziele seien ein nachhaltiger und grüner wirtschaftlicher Aufschwung, starke demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung.

Mehr Druck auf Russland

Darüber hinaus wollen die Staats- und Regierungschefs der Gruppe noch schärfere Sanktionen gegen Russland: "Wir sind entschlossen, den internationalen wirtschaftlichen und politischen Druck auf das Regime von Präsident Putin und seine Helfershelfer in Belarus aufrechtzuerhalten und zu intensivieren." Damit sollten Russland die wirtschaftlichen Möglichkeiten für eine Fortführung seines Angriffskriegs gegen die Ukraine entzogen werden. Im Mittelpunkt neuer Sanktionen gegen Russland sollen die Rüstungsindustrie und der Technologiesektor stehen. "Wir sind entschlossen, Russlands Einnahmen, auch aus Gold, zu reduzieren", hieß es in dem Papier. Weitere Details wurden nicht genannt.

Vier der G7-Staaten - Großbritannien, die USA, Kanada und Japan - hatten schon am Sonntag einen Einfuhrstopp für russisches Gold angekündigt. Deutschland, Frankreich und Italien als EU-Mitglieder unter den G7 sind nicht abgeneigt, verweisen aber auf dazu nötige Gespräche innerhalb der Europäischen Union. Bundeskanzler Scholz sagte im ZDF, die G7-Gipfel könne deshalb nicht "abschließend" über die Frage entscheiden.

Die G7 riefen Russland erneut zum Ende des Krieges auf - und warnten eindringlich vor einem Einsatz chemischer, biologischer oder nuklearer Waffen. Dies wäre nicht akzeptabel und würde schwere Konsequenzen nach sich ziehen, heißt es in dem G7-Papier.

Zusammenarbeit beim Klimaschutz

Mit den Gastländern Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika vereinbarte die G7-Runde gemeinsame Anstrengungen für den Klimaschutz. Laut einer Erklärung soll die Umstellung auf Klimaneutralität vorangetrieben werden. Gleichzeitig soll Energiesicherheit sichergestellt werden. Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden und Kohle zunehmend weniger zum Einsatz kommen, wobei sie sowohl Umwelt- als auch sozialen Aspekten gerecht werden wollen. Dabei wollen die Unterzeichner-Staaten auf Energiepartnerschaften setzen.

Die Staats- und Regierungschefs sprachen sich auch vorläufig für die Idee eines globalen Klima-Clubs aus. Die Idee, für die sich Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem G7-Gipfel in Elmau einsetzt, sieht vor, dass Länder, die sich auf ehrgeizige Umweltziele einigen, von klimabezogenen Handelszöllen ausgenommen werden

Beschluss vom Sonntag: 600 Milliarden Dollar für Entwicklungsländer

Bereits am Sonntag hatten die G7-Staaten angekündigt, dass sie mit einem 600 Milliarden Dollar (568 Milliarden Euro) umfassenden Investitionsprogramm dem wachsenden Einfluss Chinas in Entwicklungsländern entgegentreten. Das Vorhaben setzt auf einem schon vergangenes Jahr gestarteten EU-Programm auf, das bis 2027 Investitionen von 300 Milliarden Euro vorsieht. Die USA steuern nun weitere 200 Milliarden Dollar bei, Japan 65 Milliarden Dollar, wobei die Gelder in allen Fällen auch zu einem wesentlichen Teil von Privatinvestoren kommen sollen.

