Ukraine-Krieg: Russland erhöht Druck

Charkiw offenbar von Streumunition getroffen

Charkiw könnte unterdessen mit Streumunition beschossen worden sein. "Charkiw war gestern offenbar das Ziel mehrerer Angriffe mit Streumunition", erklärt Sam Dubberley von Human Rights Watch nach einer Überprüfung von Aufnahmen auf sozialen Medien. Der ehemalige britische Offizier Hamish de Bretton-Gordon stimmt der Einschätzung in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters zu. Die Ukraine hat Russland vorgeworfen, die von vielen internationalen Organisationen geächtete Explosivwaffen einzusetzen, bei denen Minibomben über eine größere Fläche verstreut werden. Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow nannte die Vorwürfe "ohne Zweifel Fake News".

Die ukrainische Regierung beschuldigt Russland auch, gezielt Zivilisten zu töten und zivile Infrastruktur zu zerstören. Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow sagte der Agentur Ukrinform zufolge, das russische Militär sprenge Umspannwerke. Dadurch komme es zu Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen über das Kriegsgeschehen nicht. UN-Angaben zufolge wurden bereits mehr als 100 Zivilisten getötet und mehr als 300 verletzt.

Als sicher gilt, dass die russischen Truppen ihren Vormarsch auf Kiew fortsetzen. Satellitenbilder aus der Nacht zum Dienstag zeigten einen gewaltigen Konvoi aus Panzern und anderen Militärfahrzeugen.

Putin hält an seinen Forderungen fest

Russlands Präsident Wladimir Putin hält trotz aller Apelle an seinen Forderungen für eine Beendigung des Angriffs auf die Ukraine fest. Wie der Kreml am Dienstagabend mitteilte, verlangt Putin, dass Kiew die sogenannten "Volksrepubliken" im Osten der Ukraine anerkennt und die russische Annektion der Krim akzeptiert. Zudem müsse die Ukraine entmilitarisiert und in einen neutralen Status überführt werden. Es war die erste Stellungnahme aus dem Kreml nach den Gesprächen mit ukrainischen Vertretern gestern.

Diplomaten verlassen während Lawrow-Rede den Saal

Russlands Außenminister Sergej Lawrow warf der Ukraine eine Bedrohung der internationalen Sicherheit vor. Die Regierung in Kiew wolle eigene Atomwaffen, sagte Lawrow per Video vor der Ständigen Abrüstungskonferenz in Genf. Auf dem ukrainischen Territorium befänden sich noch sowjetische Nukleartechnologie und die Mittel, so bestückte Waffen abzuschießen, sagte Lawrow der englischen UN-Übersetzung zufolge. Von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hatte es in der vergangenen Woche geheißen, sie sehe keinerlei Belege für die Behauptungen über ein mögliches Atomwaffenprogramm in der Ukraine.

Während Lawrows Rede vor dem Menschenrechtsrat in Genf hatten die Diplomaten geschlossen den Saal verlassen. An der vorab koordinierten Aktion waren die deutsche Botschafterin Katharina Stasch sowie Dutzende weitere Delegationen beteiligt.